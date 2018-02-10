Rusya’nın Şam Büyükelçisi: ABD, ‘alternatif bir yönetimle’ Suriye’de askeri varlığını güçlendirmek istiyor

Rus basınına konuşan Kinşak “ABD’nin Suriye’de koalisyonun ‘militanlardan kurtardığı’ bölgelerde ‘alternatif bir Suriye’ kurma projesi akıllarda soru işareti yaratıyor. Biz bunu ülkeyi bölme amacı ve ABD’nin Suriye’deki gayrimeşru varlığını sağlamlaştırma çabası olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
‘KÜRTLER VE ESKİ MİLİTANLARDAN BİR ORDU KURMAYA ÇALIŞIYORLAR’
Kinşak açıklamalarına “ABD, El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam), Demokratik Birlik Partisi’nden (PYD) Kürtler ve Suriye’nin doğusunda besledikleri Arap silahlı gruplar üzerinden bahis oynuyor. Bunlardan ‘yeni Suriye ordusu’ kurmaya çalışıyor. Bu ordunun saflarına eski IŞİD, El Nursa ve diğer örgütlerden teröristler de alınıyor” sözleriyle devam etti.
‘EL NUSRA KOMUTANLARINA SORGUSUZ İTAAT EDİYORLAR’
Kinşak “El Nusra ciddi bir güç ve büyük tehlike arz ediyor. Zira
Doğu Guta’daki yasadışı silahlı örgütlerin büyük kısmı ve ‘ılımlı muhalifler’ El Nusra liderlerine sorgusuz sualsiz itaat ediyor. Gerilimi azaltma bölgesinin kurulması bölgede şiddetin azaltmasına yardımcı oldu. Ancak ılımlı görülen Ahrar uş-Şam, Feylak el Rahman, İslam ordusu grupları ve El Nusra teröristleri kasın ayında Doğu Guta’daki durumun yeniden istikrarsızlaşmasına neden oldu” dedi.
Kinşak, Doğu Guta’daki durumun ne zaman normalleşeceğini söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti.
‘BÜYÜKELÇİLİĞE YÖNELİK TEHDİT SÜRÜYOR’
Kinşak, terör saldırısı tehdidinin devam ettiğini, ancak büyükelçiliğin gerektiği gibi korunduğunu da ifade etti.
Suriye’nin doğusundaki hidrokarbon bakımından zengin bölgeler dahil, ülkenin büyük bölümünün teröristlerden kurtarıldığını belirten Kinşak “Ülkedeki durum son zamanlarda çarpıcı biçimde değişti. IŞİD ve diğer cihatçıların kalıntıları kısa bir zamanda temizlendi. Gerilimi azaltma bölgeleri kuruldu, militanların ateşkes ihlallerine rağmen bunlar çok etkili oldu. Ekonomik yaşam gözle görülür biçimde canlandı. Göçmenler evlerine dönüyor. Suriyelilerin moralleri de çok değişti, artık ülkelerine barış geleceğinden umutlular” dedi.
‘SOÇİ KONGRESİ’NİN DEVAM EDİP ETMEMESİ SURİYELİLERİN KARARINA BAĞLI’
Kinşak, Soçi’de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin devam edip etmemesi ya da nerede, ne zaman yapılabileceğine yönelik kararı Suriyelilerin verebileceğini söyledi.
Kinşak “Soçi Kongresi’ndeki bazı katılımcılar bu formatta çalışmaların devam etmesini istedi, ayrıca kendi ülkelerinde Suriye görüşmeleri yapılmasına yönelik seçenekler sunanlar da oldu. Biz bu kararın Suriyelilere bağlı olduğunu düşünüyoruz. Her zaman yardıma da hazırız” dedi.
Kinşak, Soçi Kongresi için yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini, Rusya’nın Türkiye ve İran’la sürekli temas kurduğunu, ortak çabalar sonucunda başarı edinildiğini aktardı.
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