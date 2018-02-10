Kremlin: Putin ve Netanyahu İsrail'in Suriye'deki saldırılarını görüştü

Kremlin basın dairesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.
© REUTERS/ Herzie Shapira
Görüşmede ‘İsrail hava Kuvvetleri’nin Suriye'deki hedeflere yönelik düzenlediği füze saldırılarıyla ilgili durumun’ ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Rus tarafı, bölgedeki çatışmanın herkes için tehlike oluşturacak şekilde yeniden alevlenmesine neden olabilecek her türlü adımlardan kaçınmaktan yana olduğunu vurguladı” ifadeleri kullanıldı.
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