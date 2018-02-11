Çemezov: Trump, Rusya ile ilişkileri düzeltmek istediğini söylüyor ama hiçbir şey yapmıyor

Washington Post’a konuşan Çemezov, "Evet, böyle söylüyor ama hiçbir şey yapmıyor. Gerçekte tamamen bunun tersi yaşanıyor. Bakın, yeni listeler (ABD Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 'Kremlin listesi') ortaya çıkıyor. Bu ne? Bu ilişkileri iyileştiriyor mu? Sanmıyorum" dedi.

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Trump'ın başkanlığının ilk dönemlerinde Rusya’ya yaptırımlar konusunda değişik tutum beklediklerini dile getiren Çemezov şu ifadeleri kullandı: "Seçim kampanyasında, yemin töreninden sonra Rusya’yla ilişkileri gözden geçireceğini ve (eski ABD Başkanı Barack) Obama hükümeti yüzünden çıkan gerilimi ortadan kaldıracağını ilan etmişti. Maalesef bu henüz gerçekleşmedi, çünkü kendini farklı kontrol mekanizmaları arasında buldu. Bu durum onun için de kolay olmayabilir. Bekleyip göreceğiz. Belki ilerleyen zamanlarda Rusya'yla ilgili bir şeyleri değiştirmesine yardımcı olacak bazı fırsatlar yaratacak kadar hüç kazanır."

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Bununla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin en kısa zamanda iyileşmesinin tüm dünyaya yarar sağlayacağını belirten Çemezov, "Rusya ve Amerika arasındaki ilişkiler ne kadar yakın olursa o kadar fazla silah azaltacak ve bunun başında nükleer silahlar geliyor. Ama şu anda ne görüyoruz? ABD yeni nükleer doktrin kabul ediyor. Bu, dünyadaki durumun iyileşmesini sağlamaz" yorumunda bulundu.

Çemezov, "Yeni doktrin nelere yol açar?" sorusuna da "Bu, yeni silahlanma yarışına yol açar çünkü biz de Amerikalıların yaptığını yapmak zorunda kalırız. (…) Dünyada bu kadar nükleer silah varken kimse kazanmaz. Dünya mahvolur" yanıtını verdi.

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Öte yandan Çemezov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi satışından memnuniyetsiz olmasını da değerlendirdi. Çemezov, "Stratejik bir bakış açısıyla bakacak olursak, NATO müttefiki bir ülke olan Türkiye'ye S-400 satılmasının arkasındaki neden nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "S-400 saldırı değil savunma sistemi. İsterlerse Amerikalılara da satabiliriz. Dolayısıyla stratejik açıdan baktığımda ortada bir mesele görmüyorum. Ruya açısından güvenlik sorunu yaratacağını da düşünmüyorum. Öte yandan bir ülke kendi hava sahasının güvenliğini sağlayabiliyorsa daha emniyette hisseder. Bu ülkeye saldırma niyeti olanlar da bunu yapmadan önce iki kere düşünmek zorunda kalır."