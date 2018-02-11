Rus Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye çözüm sürecini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi VKontakte'deki resmi sitesinden yayınladığı açıklamada, "Bakanlar, 30 Ocak'ta Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonuçlarını dikkate alarak Astana formatında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararına dayanan Suriye çözüm süreciyle ilgili konuları ele aldı" ifadelerine yer verildi.
© REUTERS/ Maxim Shemetov
Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a taziyelerini ilettiğini bildirmişti.
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