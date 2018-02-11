Rus Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye çözüm sürecini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Soçi’de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin sonuçlarını dikkate alarak, Astana formatında Suriye çözüm süreci ile ilgili konuları ele aldığını bildirdi.