Moskova'da ekipler yolcu uçağının düştüğü yeri tarıyor: İkinci karakutu da bulundu

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Orsk’a gitmek üzere havalanan ve 71 kişiye mezar olan Rus yolcu An-148 uçağının düştüğü karlı bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 600’den fazla kişilik bir ekiple geceden beri devam ediyor. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili şimdiye kadar terör ihtimali üzerinde durulmadı. İkinci karakutu da bugün bulundu.

Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’ndan Orsk’a hareket ederken içindeki 71 kişiyle birlikte düşen ve Saratov Havayolları’na ait An-148 yolcu uçağının enkazlarının bulunduğu Argunovo köyü yakınlarındaki karlı alanda yapılan inceleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda en az 600 kişi yer alıyor.

Live from Ramensky district, Russia, where the Saratov Airlines An-148 crashed on Sunday, shortly after taking off from Moscow Domodedovo airport, killing all 65 passengers and six crew members.



Full coverage: https://t.co/aWOmr7aAYR pic.twitter.com/y7ckglKAYu — Ruptly (@Ruptly) February 12, 2018

Öte yandan Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Bölge İdare Başkanı Sergey Poletıkin uçağın ikinci karakutusunun da bulunduğunu ve incelenmeye başlandığını söyledi.

Uçağın düşüş nedeni ise henüz belirlenmedi. Şimdiye kadar terör ihtimalinden söz etmeyen yetkililer, ihtimaller arasında hava koşulları, insani bir hata ve teknik bir arızayı sayıyor.

Görgü tanıkları, uçağın yere dik olarak çakılmadan önce alev almış olduğunu söyledi. Bununla birlikte uçaktan, düşme anından önce acil durum çağrısı yapılmadığı aktarıldı.

What we know so far about #6W703 plane crash:

— #SaratovAirlines flight travelling from #Moscow to #Orsk

— 71 killed, incld 3 children & 3 foreigners

— Investigation ongoing

— Possible cause: human error or technical failure – TASShttps://t.co/ZUzjMkflDs — RT (@RT_com) February 11, 2018

Bu arada Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov’un talimatı doğrultusunda uçaktakilerin cansız bedenlerinin bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında uçağın enkazının yayıldığı geniş bölgeyi görüntülemek için İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılıyor. Olay yerindeki giden Puçkov, sert hava koşullarının oluşturduğu zorluklara rağmen ekiplerin çalışmalarını bir hafta içinde bitirmesini umduğunu belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko da Gazeta.ru’ya yaptığı açıklamada alandaki inceleme çalışmalarının en az 1 gün süreceğini söyledi.