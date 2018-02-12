TBMM'den Rusya'ya taziye mektubu

AK Partili Berat Çonkar, taziye mektubunda; Domodedovo Havalimanından kalktıktan kısa bir süre sonra düşen ve 71 kişinin hayatını kaybettiği elim uçak kazası sebebiyle büyük üzüntü içerisinde olduğunu kaydetti.
Çonkar, mektubunda, "Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun Türk Kanadı Eş Başkanı olarak şahsım, bünyemizde görev yapan Komite Başkanlarım ve halkımız adına bu trajik hadisenin acısını ve dayanışma içerisinde olduğumuzu sizlerle, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla ve tüm Rus halkı ile paylaşıyoruz. Şahsınızda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rus halkına başsağlığı diliyorum" dedi.
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