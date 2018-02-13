Simonyan’dan Sputnik ve RT’nin Brexit’e müdahale ettiği iddiasına yanıt

Simonyan "PR'cılar İngiltere'nin AB'de kalmasını yeterince cazip gösteremedi, yenilgilerini RT ve Sputnik'in üzerine yıktı. Yurttaşlarının kendileri adına düşünmesini, Times dışında bir şeyler okumasını ve istediklerine oy vermesini sindiremiyorlar" dedi.
© AP Photo/ Danny Moloshok
İngiliz basınında 89up şirketinin Brexit referandumuna ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Araştırmada Sputnik ve RT'nin sosyal medyada Brexit oylamasında etki ettiği ileri sürüldü.
İngiltere'de 2016 yılında gerçekleştirilen referandumda halkın yüzde 51.89'u AB'den çıkmaktan yana oy kullanmıştı.
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