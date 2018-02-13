Simonyan’dan Sputnik ve RT’nin Brexit’e müdahale ettiği iddiasına yanıt

Margarita Simonyan, genel yayın yönetmeni olduğu Sputnik ve Russia Today’in (RT) İngiltere’de Avrupa Birliği’nden (AB) çıkıp çıkmamanın oylandığı referandumun gidişatında önemli oranda etki ettiği iddiasında bulunan İngiliz 89up şirketine yanıt verdi. Simonyan “Yenilgilerini Sputnik ve RT’ye yıktılar” ifadelerini kullandı.

Simonyan "PR'cılar İngiltere'nin AB'de kalmasını yeterince cazip gösteremedi, yenilgilerini RT ve Sputnik'in üzerine yıktı. Yurttaşlarının kendileri adına düşünmesini, Times dışında bir şeyler okumasını ve istediklerine oy vermesini sindiremiyorlar" dedi.

İngiliz basınında 89up şirketinin Brexit referandumuna ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Araştırmada Sputnik ve RT'nin sosyal medyada Brexit oylamasında etki ettiği ileri sürüldü.

İngiltere'de 2016 yılında gerçekleştirilen referandumda halkın yüzde 51.89'u AB'den çıkmaktan yana oy kullanmıştı.