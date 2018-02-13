Moskova’da düşen Rus uçağının karakutusu deşifre edilmeye başlandı

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Orsk’a hareket ettikten birkaç dakika sonra düşen ve 71 kişiye mezar olan An-148 uçağının karakutusundaki kazanın gerçekleştiği uçuş dahil 16 uçuşun kaydına ulaşıldı. Uzmanlar kayıt üzerindeki deşifre çalışmalarına başladı.

Rusya Havacılık Komitesi, Rus uzmanların An-148 uçağının karakutusundaki son kaydı kurtardığını duyurdu.

Komite'nin açıklamasında "Hafıza modüllerindeki teknik hasarlar nedeniyle tüm hafıza kartlarının sökülmesi gerekti. Parametrik veri depolama cihazının kurulmasının ardından karakutudaki bilgi ve güç bağlantıları eski haline getirildi. Kaza ile sonuçlanan kayıt da dahil karakutudaki tüm veriler başarıyla kopyalandı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada uzmanların kayıt üzerinde deşifre çalışmalarına başladığı vurgulandı.

Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan Orsk'a gitmek için havalanan, içinde 65'i yolcu 71 kişinin bulunduğu Saratov Havayolları'na ait An-148 tipi uçağı kalkıştan birkaç dakika sonra düştü. Saratov Havayolları'na ait uçağın düştüğü alandaki çalışmalar sürerken, alanda yaklaşık 600 kişi görev yapıyor.