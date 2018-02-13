Moskova'da 71 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin sebebi açıklandı

Rusya Havacılık Komitesi, 71 kişiye mezar olan An-148 uçağının kara kutusunu deşifre etti.

Komite’den yapılan açıklamada “Uçakta kalkıştan iki dakika 30 saniye sonra, 1300 metre irtifada, saatte 465 ilâ 470 kilometre hızla gidildiği sırada sorun meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.

Komite açıklamalarına şöyle devam etti: “Kayıttaki veriler üzerindeki incelemeler ve geçmişteki benzer olaylar üzerindeki analizler, uçuş sırasındaki sorunun pilotların hava hızı göstergelerindeki yanlış verilerden kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Göstergedeki yanlış bilgiler de görünüşe göre ısıtma sisteminin devre dışı kalmasından dolayı oluşan buzlanmadan kaynaklı.”

Açıklamaya göre uçuş sırasında uçakta bulunan üç göstergedeki ısıtma sistemi kapalıydı. Karakutudaki diğer 15 uçuşa dair kayıtlar ise ısıtma sisteminin kalkış öncesinde açılmış olduğu gösterdi.

Komite, ısıtma sisteminin neden kapalı olduğunun araştırılması için komisyon kurulacağını bildirdi. Kurulacak komite pilotların eylemleri hakkında bilgi edinmek için uçaktaki ses kayıt cihazını deşifre edecek, uçağın enkazından çıkarılan ısıtma sistemi parçaları üzerinde de herhangi bir arıza olup olmadığı yönünde inceleme gerçekleştirecek.