Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda devlet başkanlığı seçimleri için sandık kurulacak

Rusya vatandaşları, 18 Mart günü saat 08.00'den 20.00'ye kadar başkonsolosluk binasındaki sandıkta oy kullanabilecek.
Rusya vatandaşlarının oy kullanabilmek için sandık görevlilerine kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekecek.
DARICA VE BURSA'DA DA OY KULLANILABİLECEK
İstanbul Başkonsolosluğu'na uzak mesafede yaşayan Rusya vatandaşları, İzmit'in Darıca ilçesinde 9 Mart'ta 17.00-21.00 saatleri arasında, Bursa'da 10-11 Mart'ta 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullanma imkanı sunulacak.
Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri, 18 Mart 2018 pazar günü yapılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimlerde adaylığını koydu.
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