Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda devlet başkanlığı seçimleri için sandık kurulacak

Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre diplomatik temsilcilikte kurulacak 8295 no'lu sandıkta İstanbul, Balıkesir, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Yalova'da yaşayan veya bulunan Rusya vatandaşları oy kullanabilecek.

Rusya vatandaşları, 18 Mart günü saat 08.00'den 20.00'ye kadar başkonsolosluk binasındaki sandıkta oy kullanabilecek.

Rusya vatandaşlarının oy kullanabilmek için sandık görevlilerine kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekecek.

DARICA VE BURSA'DA DA OY KULLANILABİLECEK

İstanbul Başkonsolosluğu'na uzak mesafede yaşayan Rusya vatandaşları, İzmit'in Darıca ilçesinde 9 Mart'ta 17.00-21.00 saatleri arasında, Bursa'da 10-11 Mart'ta 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullanma imkanı sunulacak.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri, 18 Mart 2018 pazar günü yapılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimlerde adaylığını koydu.