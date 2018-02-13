‘Rusya Kürtleri destekliyor fakat bölücülüğün zararlarının da farkında’

© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN Rusya, Kürtlere ihanet suçlamalarını reddetti

BM Suriye Özel Temsilcisi Danışmanı ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Direktörü Vitaliy Naumkin, Uluslararası Valday Tartışma Kulübü çerçevesinde yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Kürtlerin ulusal haklarının sağlanması, bir çeşit idari özyönetimin kurulması gibi meşru talepleri var ve biz bu talepleri destekliyoruz. Ancak diğer yandan, bir takım aşırı, bölücülük istekleri üzerindeki eylemlerin hem Kürtlere, hem de Suriye’ye sadece zarar verdiğini kabul ediyoruz.”

Rus uzman, “Bugün Türkiye ile ittifak, Rusya için Suriye çözüm süreci açısından iyi bir araç olabilir. Biz, Kürtleri de içine alan barış sürecinin hızlanması ve gelişmesi için yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.