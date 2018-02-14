Rusya, 1 Ocak’ta Hmeymim üssüne saldırıldığı iddialarını yalanladı

Rus RBK ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'ndan olduğunu iddia ettiği kaynaklara dayandırdığı haberinde, 1 Ocak'ta Hmeymim hava üssüne İHA saldırısı gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında "Ajansın ‘Hmeymim Hava Üssü'ndeki havan topu saldırısının İHA saldırısı olduğu ortaya çıktı' başlıklı haberindeki tüm bilgiler gerçekdışı. 1 Ocak 2018'de üs normal biçimde faaliyet gösterdi. Hiçbir bombardıman, saldırı veya başka olay olmadı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ajansın Bakanlık'ın eylemleri hakkında yanlış bilgi veya spekülasyon yaydığı, güvenilirlik kazanmak için de kendi çıkarımlarını askeri uzmanlara dayandırdığı vurgulandı.

Suriye'de teröristler 6 Ocak'ta Hmeymim ve Tartus üsleri de dahil olmak üzere Rus askeri tesislerine İHA'larla saldırı düzenlemişti. Bu saldırılar Bakanlık tarafından doğrulanmıştı.