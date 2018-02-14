Peskov: Putin ve Poroşenko telefonla görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko arasında pazartesi günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Peskov’un açıklamasına göre, Poroşenko, 71 kişinin öldüğü An-148 uçağının düşüş sebeplerine yönelik incelemelerde yardım teklif etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, "Önceki gün Putin ile Poroşenko arasında gerçekten de bir görüşme gerçekleşti. Poroşenko, Putin'e uçak kazası ile ilgili başsağlığı diledi ve kazanın sebeplerinin araştırılmasında yardım teklif etti" dedi.

Görüşmenin Ukrayna'nın girişimiyle başlatıldığını belirten Peskov açıklamalarına "Görüşmede ayrıca yılbaşından beri devam eden tutukluların değişimi sürecinin devam ettirilmesi ele alındı. Liderler detaylı bir şekilde bu konuyu konuştu. Minsk anlaşmalarının uygulanmasının gerektiği ve bunun başka bir alternatifi olmadığı konusuna da vurgu yapıldı" sözleriyle devam etti.

Moskova'dan Orsk'a hareket ettikten birkaç dakika sonra düşen An-148 uçağı Ukrayna'da üretilmişti.