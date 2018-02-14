Rusya'dan Türkiye ile Kıbrıs arasındaki gerilime dair açıklama

Türkiye ile Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krizle ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tarafları gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalyan haber ajansı AGI'ya, Türkiye'nin Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) eylemleriyle ilgili demeç verdi.

"Kıbrıs'ın MEB'indeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. İlgili tarafların Doğu Akdeniz'deki gerilimi daha fazla tırmandıracak ve ihtilafları daha zorlaştıracak adımlardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Zaharova, tarafların uluslararası hukuk normlarına uygun hareket edeceğini umduğunu söyledi.

'ÇÖZÜM İÇİN BARIŞÇI YOLLAR ARANMALI'

Taraflara ihtilafların çözümü için barışçı yollar arama çağrısı yapan Zaharova, yaşanan gelişmelerin Kıbrıs sorununa bilindik BM parametreleri çerçevesinde en kısa sürede çözüm bulunması gerektiğini bir kez daha kanıtladığını belirterek şöyle devam etti:

'RUSYA'NIN TUTUMU DEĞİŞMEDİ'

"Rusya'nın tutumu aynen sürüyor. Biz, Kıbrıs sakinlerinin çıkarına hizmet edecek, tüm tarafların kabul edeceği adil ve uygulanabilir bir çözümden yanayız. Kıbrıslıların bizzat bulacağı çözümü destekleyeceğiz."

SONDAJA TÜRK SAVAŞ GEMİLERİNDEN ENGELLEME

Kıbrıs, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarındaki 3. parselde yapacağı sondaj çalışmasının tatbikat yapıldığı gerekçesiyle Türk savaş gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.

© REUTERS/ Yiannis Kourtoglou Atina: Türkiye, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, bu olay üzerine, "Türkiye'yi bir kez daha, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkileri ve ihtilafın barışçı şekilde çözülmesine doğrudan zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" demişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin 'Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını ihlal etmek suretiyle uluslararası hukuk çizgisinden çıktığını' savunmuştu.