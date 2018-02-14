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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

    Rusya'dan Türkiye ile Kıbrıs arasındaki gerilime dair açıklama

    Sputnik
    Rusya
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    Türkiye ile Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krizle ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tarafları gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınmaya çağırdı.

    Kıbrıs-doğalgaz-sondaj platformu
    © AP Photo/ Petros Karadjias
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalyan haber ajansı AGI'ya, Türkiye'nin Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) eylemleriyle ilgili demeç verdi.

    "Kıbrıs'ın MEB'indeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. İlgili tarafların Doğu Akdeniz'deki gerilimi daha fazla tırmandıracak ve ihtilafları daha zorlaştıracak adımlardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Zaharova, tarafların uluslararası hukuk normlarına uygun hareket edeceğini umduğunu söyledi.

    'ÇÖZÜM İÇİN BARIŞÇI YOLLAR ARANMALI'

    Taraflara ihtilafların çözümü için barışçı yollar arama çağrısı yapan Zaharova, yaşanan gelişmelerin Kıbrıs sorununa bilindik BM parametreleri çerçevesinde en kısa sürede çözüm bulunması gerektiğini bir kez daha kanıtladığını belirterek şöyle devam etti:

    Kıbrıs-Sondaj kulesi
    © AP Photo/ Petros Karadjias
    Kıbrıs, Türkiye'yi Akdeniz'de doğalgaz çalışmalarını engellemekle suçladı

    'RUSYA'NIN TUTUMU DEĞİŞMEDİ'

    "Rusya'nın tutumu aynen sürüyor. Biz, Kıbrıs sakinlerinin çıkarına hizmet edecek, tüm tarafların kabul edeceği adil ve uygulanabilir bir çözümden yanayız. Kıbrıslıların bizzat bulacağı çözümü destekleyeceğiz."

    SONDAJA TÜRK SAVAŞ GEMİLERİNDEN ENGELLEME

    Kıbrıs, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarındaki 3. parselde yapacağı sondaj çalışmasının tatbikat yapıldığı gerekçesiyle Türk savaş gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.

    Nikos Anastasiadis & Aleksis Çipras
    © REUTERS/ Yiannis Kourtoglou
    Atina: Türkiye, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor
    AB: KOMŞULUĞA, BARIŞA DOĞRUDAN ZARAR

    Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, bu olay üzerine, "Türkiye'yi bir kez daha, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkileri ve ihtilafın barışçı şekilde çözülmesine doğrudan zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" demişti.

    Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin 'Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını ihlal etmek suretiyle uluslararası hukuk çizgisinden çıktığını' savunmuştu.

     

    Etiketler:
    İtalyan haber ajansı AGI, Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya
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