Rusya: Gemimizin Boğaz’da tehlikeli manevra yaptığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Daha önce bazı medya kuruluşları, Rus Karadeniz Filosuna ait ‘Kızıl-60’ yardımcı gemisi ile İngiliz Donanması’na ait ‘Enterprise’ gemisi arasında ‘olay’ yaşandığını iddia etmişti.
© REUTERS/ Murad Sezer
İddiaları değerlendiren Truhaçev, “Bu bilgi gerçeği yansıtmıyor. Akdeniz’den Karadeniz’e giden Karadeniz Filosuna ait ‘Kızıl-60’ yardımcı gemisi ve İngiltere Donanması’na ait ‘Enterprise’ gemisi, 14 Şubat 2018 tarihinde saat 9.35’te Boğaz’ın orta kısmında zıt yönlerden gelirken normal modda birbirinden yaklaşık 1 kablo (yaklaşık 180 metre) mesafede geçti. Bu mesafe, Boğaz’ın bu kısmı için tüm gemiler için tamamen normal” dedi.
Truhaçev, iki geminin rotalarının kesişmesiyle ilgili hiçbir tehlikeli manevranın yapılmadığını kaydetti.
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