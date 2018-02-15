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    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Moskova'da

    ‘Suudi Arabistan’ın Rus projelerine yaptığı yatırım 2 milyar doları geçti’

    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Rusya
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    Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ), Suudi Arabistan’ın Rusya’daki projelere yaptığı yatırım hacminin 2 milyar doları aştığını açıkladı.

    Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a yatırım yapan Rus şirketlerin sayısı giderek artıyor. Suudi Arabistan da Rusya'ya yatırım yapıyor. Suudi Arabistan'ın Rusya'daki projelere yaptığı yatırım hacmi 2 milyar doları geçti" ifadelerini kullandı.

    ‘RFPİ VE SUUDİ ARABİSTAN ORTAK PROJELERE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANLIYOR'

    Dmitriyev, RPFİ'nin Suudi Public Investment Fund (PIF) (Kamu Yatırım Fonu) ve Saudi Armaco şirketiyle kurduğu ortak fonun enerji alanında 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını, anlaşmaların en kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.

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    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
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    Dmitriyev, "RPFİ'nin PIF ve Saudi Armaco şirketiyle birlikte kurduğu ortak fon, Eurasia, Novomet, ve Sibur şirketleriyle yatırımlar planlıyor. Anlaşmaların 3 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

    Yatırımların toplam hacminin 1 milyar doları aştığına dikkat çeken Dmitriyev, sözlerine şöyle devam etti:

    "Suudilerle Rusya'da altyapı projelerine, lojistik, tarım alanlarında ve başka birçok projeye yatırımların dışında Rus şirketlerin de Saudi Aramco ile çalışmaları konusunda da büyük ilerleme sağladık."

    RPFİ'nin verdiği bilgiye göre şu anda RPFİ ve PIF, petrokimya, enerji alanında, lojistik ve ulaştırma altyapı projelerine, perakendecilik, sanayi üretim ve gayrimenkul sektörlerinde 1,5 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Taraflar ayrıca enerji, üretim, petrokimya, lojistik, ulaştırma, tarım ve teknoloji alanlarında 23 yeni projenin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    ‘RFPİ BAŞKANI SUUDİ KRAL İLE YATIRIM İŞBİRLİĞİNİN PERSPEKTİFLERİNİ GÖRÜŞTÜ'

    Diğer yandan RFPİ basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev'in Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile iki ülke arasındaki yatırım işbirliğinin perspektiflerini görüştüğünü bildirdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Kral Selman
    © AA/ Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı
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    Konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, "Kral, Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki yatırım işbirliğinde sağlanan büyük ilerlemeyi takdirle karşıladı. Görüşmede ayrıca Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki yatırım işbirliğinde elde edilen önemli başarılar, ayrıca RFPİ, PIF ve Saudi Aramco devlet petrol şirketinin arasında somut projelerin uygulamaya geçirilmesi ele alındı" ifadelerine yer verildi.

    ‘SUUDİ ARABİSTAN KRALI RUSYA ENERJİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ'

    Rusya Enerji Bakanlığı, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Riyad'da bir araya geldiğini duyurdu.

    ​Novak'ın bugün Riyad'da ayrıca Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid Falih'le bir araya geldiği belirtildi. Görüşmelerle ilgili detaylı bilgi verilmedi.

    Etiketler:
    Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Kirill Dmitriyev, Rusya, Suudi Arabistan
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