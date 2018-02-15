‘Kadın popülizmi Avrupa’nın çöküşünün bir teyidi’

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladislav Surkov, Russkiy Pioner dergisi için kaleme aldığı köşe yazısında yönetici olarak görev alan kadınların sayısının niçin giderek arttığı ve Batı’da tacizlere karşı başlatılan kampanyanın ne gibi sonuçlara yol açabileceği sorularına yanıt aradı.

Surkov, "Siyasi sistemler hızlı bir büyümenin ardından yavaşladığında ve gelişimlerinin geç bir aşamasına ulaştığında, kadınlar geliyor" ifadelerini kullandığı yazısında ataerkil demokrasinin Batı'da liberal demokrasinin yerine geçtiğini ve feminizmin daha yaygın hale geldiğini savundu.

'ÇÖKÜŞÜN TÜM BELİRTİLERİ ORTADA'

Surkov, "Kadın popülizmi, belki de siyasi zirveleri hedefleyen kişiler için en etkili doktrin haline geldi. Avrupa'nın, daha doğrusu Avro-Amerika'nın sıradaki çöküşünün yaklaştığına dair tüm belirtiler ortada" ifadelerine yer verdi.

'BİR SONRAKİ AŞAMADA KADINLAR 'ARTIK BİZ TACİZ EDECEĞİZ' DİYECEK'

Batı'da tacizlere karşı başlatılan kampanyaya da değinen Surkov, bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Bir sonraki aşamada kadınlar, ‘Rolleri değiştirelim, artık biz taciz edeceğiz' diyecek. Sonuçta birileri inisiyatif göstermeli, öyle zannediyorum ki henüz sekse hiç kimse dur demedi. Böylesi daha iyi."

Kadınların bu aşamada aralarında Brexit ve göç krizinin de bulunduğu her türlü sorunları çözme gücünde olduklarına dikkat çeken Surkov, ancak yine de son sözü ‘yeni bir barışla ve herkes için yeni oyuncaklarla' dönecek olan erkeklerin söyleyeceğini vurguladı.

Surkov ayrıca feminizmin Rusya'ya etkisinin zayıf kaldığını da sözlerine ekledi.