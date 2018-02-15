Büyükelçi Diriöz, Kosaçev'le görüştü: Türk-Rus ilişkileri dinamik şekilde gelişiyor

© AA/ Sefa Karacan Moskova Büyükelçisi Diriöz: İdlib operasyonunun amacı siyasi çözüm bulmak

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ile Moskova'da bir araya gelen Diriöz, Türk-Rus ilişkilerinden Suriye'de işbirliğine uzanan çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, oldukça hızlı bir tempoda gelişiyor. Temasların sıklığı konusunda sizinle aynı görüşteyim. Sadece son bir yıl içinde iki ülke liderleri arasında sekiz görüşme gerçekleşti" diyen Diriöz, başbakanların da liderlerden geri kalmadığını ve mümkün olduğunca daha sık işbirliği yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

'RUSYA, JEPOPOLİTİKA AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PARTNER'

Yakın işbirliğinden ve aktif diyalogdan memnun olduklarını söyleyen büyükelçi, zira Rusya'nın hem ikili ilişkiler hem de jeopolitika açısından çok önemli bir partner olduğunun altını çizdi.

'ASTANA VE SOÇİ'DEKİ SÜREÇLERDEN MEMNUNUZ'

Bu arada Diriöz, Astana görüşmelerinin ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin Suriye'deki barışçıl çözüm sürecine yaptığı katkıya dikkat çekti.

"Türk-Rus ilişkilerinin siyasi boyutuna değinecek olursak, elbette bu işbirliği, sadece ülkelerimiz için değil, bölge genelinde barış için önem büyük önem taşıyor. Astana sürecinin ve Soçi'deki zorlu kongrenin sonuçlarından memnunuz" diye devam eden Diriöz, Astana görüşmelerinin Cenevre sürecine ve Suriye'deki barışçıl çözüm sürecine katkı sunduğunu ve sunmaya devam ettiğini vurguladı.

'İDLİB'DE GERİLİMİ AZALTMA BÖLGESİ KURMA KONUSU ASTANA'DA ELE ALINMALI'

Diriöz, İdlib kentinde Suriye'deki 5. gerilimi azaltma bölgesi kurulması konusundaki görüşlerini de aktardı.

İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin çok önemli olduğunu ve bu tür bölgelerin sayısının artmasının barış süreci için daha iyi olacağını savunan Diriöz, "Ancak bu konudaki kararın Astana süreci kapsamında alınması gerekir" diye ekledi.