Nebenzya'ya göre, Haley ağzından düşüremediği Rusya'yı ‘seviyor'

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'li mevkidaşı Nikki Haley'in 'sürekli sözünü ettiği için Rusya'yı sevdiğini düşündüğünü' söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Nebenzya "Haley sürekli Rusya'dan bahsediyor, bence Rusya'yı seviyor. Muhtemelen bu yüzden her konuşmasında Rusya'dan bahsetmeden edemiyor. Ancak bugün de belirttiğimiz gibi bizden sonuç bekliyorlar, ama Suriye'deki siyasi süreç için kimsenin bizden daha fazla şey yaptığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bugün gerçekleştirilen Suriye krizinin çözümüne yönelik toplantısında Haley "Rusya, rejimi (Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti) Suriye'de gerçek bir siyasi çözüm için zorlayabilir ve bu etki gücünü kullanmalı" demişti.

Nikki Haley: Russia is not our friend

In a break from President Trump, US Ambassador to the UN Nikki Haley says Russia did meddle in the US election. @CNNPolitics https://t.co/cyCtjh3In3 #TrumpRussia #RussiaCollusion #PutinsPuppet — Yvonne Fitzner (@YvonneNYC) February 2, 2018

​Haley daha önceki bir konuşmasında da Rusya'nın ABD'nin dostu olmadığını söylemişti.