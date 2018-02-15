Zaharova: Rusya'nın iç işlerine müdahale son bulmazsa, sert tedbirler alacağız

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, martta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri bağlamında Rusya'nın iç işlerine müdahale edildiğini belirtti.

Zaharova, "Rus hackerlar ve Rusya'nın diğer ülkelerdeki seçimlere müdahale ettiğine dair kanıtlanmayan suçlamalar ve materyallerden farklı olarak, Moskova'nın elinde devlet başkanlığı seçimleri bağlamında iç işlerine bazı Batılı ülkeler tarafından yapıcı olmayan müdahaleler yapıldığına dair bilgiler var" dedi.

Müdahale girişimlerinin sona erdirilmesi gerektiğini kaydeden Zaharova, aksi takdirde Rusya'nın sert tedbirler almak zorunda kalacağını vurguladı.