Novak: Avrupa Komisyonu'nun Türk Akımı'nı engelleme riski düşük

Soçi'de düzenlenen Rusya Yatırım Forumu'nda Rus RBK haber ajansına demeç veren Novak'a Avrupa Komisyonu'nun Türk Akımı projesi önünde engel çıkarma riski soruldu.

Novak, "Bence risk çok düşük" yanıtını verdi.

'TÜRK AKIMI'NDA HERHANGİ BİR İHLALDE BULUNMADIK'

Türk Akımı projesinin şu an itibarıyla Avrupa'daki mevzuatların gerekliliklerine uygun olarak devam ettiğini kaydeden Novak, "Hiçbir ihlal yapılmadı. Hattın Karadeniz'in dibinde ve Türkiye topraklarında yapılan döşeme çalışmalarınınsa Avrupa Birliği'yle bir ilgisi yok" dedi.

'GÜNEYDOĞU AVRUPA'DANIN GAZ TRANSFER ALTYAPISI İLGİLİ ÜLKELER TARAFINDAN GELİŞTİRİLİYOR'

Novak, Güneydoğu Avrupa'nın gaz transfer altyapısının geliştirilmesi konusunda da açıklamalarda bulundu.

Rus bakan, "Güneydoğu Avrupa'nın gaz transfer altyapısının geliştirme çalışmaları doğrudan ilgili ülkeler ve bu ülkelerin ilgili şirketleri tarafından yürütülüyor. Bu çalışmalar da Avrupa'daki mevzuatların gerekliliklerine uygun olarak yapılıyor" ifadelerini kullandı.