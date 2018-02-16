Zaharova: OPCW'nin İdlib'e gitmesini bekliyoruz

© AFP 2018/ AMER ALMOHIBANY Rusya: El Nusracılar ve Beyaz Miğferler İdlib'de provokasyon hazırlığı yapıyor

Zaharova, haftalık basın toplantısında Ceyş'ül İslam'ın OPCW'ye kontrolündeki bölgelere giriş izni vereceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

"Elimizdeki bilgilere göre, Ceyş'ül İslam temsilcileri, OPCW uzmanlarının kontrol ettikleri Karm el Asas, Duma, Doğu Guta ilçelerine ve M5 Şam-Humus karayoluna girmelerine izin vermeye ve muhalefetin Suriye ordusu tarafından klor gazı kullanıldığını öne sürdüğü yerlerde güvenliği sağlamaya hazır olduklarını açıkladı" diyen Zaharova, şöyle devam etti: "OPCW uzmanlarının kimyasal silah kullanımına ilişkin uzaktan araştırma yönteminden vazgeçip Doğu Guta ve İdlib'de olayların meydana geldiği belirtilen yerlere gitmelerini ve meşru Suriye hükümetini itibarsızlaştırmak için militanların yaptığı provokasyonların delillerini bizzat toplamalarını bekliyoruz."