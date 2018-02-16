Kremlin'den, 'Suriye'de 300 Rus paralı asker öldü ya da yaralandı' iddiası hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters haber ajansının, Suriye'de düzenlenen bir hava saldırısında '300 Rus paralı askerin öldüğü ya da yaralandığı' iddiasını içeren haberine ilişkin olarak, bu ülkede öldüğü söylenen Rusya vatandaşlarıyla ilgili yeni bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Peskov'a düzenlediği basın toplantısında, Reuters'ın, 'Rus özel güvenlik şirketleri için çalışan 300 paralı askerin Suriye'deki bir hava saldırısında öldüğü ya da yaralandığı' iddiasını içeren yeni haberi soruldu.

Russian toll in Syria battle was 300 killed and wounded: sources https://t.co/8w1TJlglgP pic.twitter.com/rhKDk7NjB6 — Reuters UK (@ReutersUK) 16 Şubat 2018

​Peskov soru karşısında, "Yeni bir bilgimiz yok. Bu konuda söyleyebileceğimiz her şeyi söyledik" yanıtını verdi.

Daha önceyse Peskov, Suriye'de öldüğü söylenen Ruslara ilişkin sorular üzerine, Kremlin'in bu konuda bir bilgisi olmadığını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Suriye'deki çatışmalarda beş Rusya vatandaşının ölmüş olmasının mümkün olduğunu belirtip, Rus ordusu personeli olmayan bu kişilerin nasıl öldüğünün araştırılmaya devam ettiğini kaydetmişti.