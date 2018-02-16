Kremlin'den, 'Suriye'de 300 Rus paralı asker öldü ya da yaralandı' iddiası hakkında açıklama

Peskov'a düzenlediği basın toplantısında, Reuters'ın, 'Rus özel güvenlik şirketleri için çalışan 300 paralı askerin Suriye'deki bir hava saldırısında öldüğü ya da yaralandığı' iddiasını içeren yeni haberi soruldu.
Russian toll in Syria battle was 300 killed and wounded: sources https://t.co/8w1TJlglgP pic.twitter.com/rhKDk7NjB6— Reuters UK (@ReutersUK) 16 Şubat 2018
Daha önceyse Peskov, Suriye'de öldüğü söylenen Ruslara ilişkin sorular üzerine, Kremlin'in bu konuda bir bilgisi olmadığını söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Suriye'deki çatışmalarda beş Rusya vatandaşının ölmüş olmasının mümkün olduğunu belirtip, Rus ordusu personeli olmayan bu kişilerin nasıl öldüğünün araştırılmaya devam ettiğini kaydetmişti.
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