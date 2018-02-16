Lavrov: ABD’nin Suriyeli Kürtlere sağladığı askeri destek kötü niyetini gösteriyor olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Euronews televizyonuna verdiği röportajda ABD’nin Suriye'deki tutumunun kötü niyet içerebileceğini açıkladı.

Lavrov, “Tüm bu hikâye (Türkiye’nin Afrin harekâtı), bir kez daha ABD’nin zayıf vizyonunu, uzağı iyi görmediğini, her ne derseniz deyin, belki de kötü niyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Son 2-3 yıl boyunca ABD’nin özel kuvvetleri ve dier askeri birimleri Suriye topraklarında yasalara aykırı bir şekilde varlık gösteriyor. Ne Şam tarafından bir davet, ne de BM’nin verdiği yetki var. Amerikalılar, Suriye’deki eylemlerinin daha başında oyunlarını Kürtler üzerinde kurdu ve Türkiye’nin memnuniyetsizliğini es geçti” diye konuştu.

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