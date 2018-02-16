Rusya: ABD’deki seçimlere müdahale edemezdik ve etmedik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD’deki seçimlere müdahalesiyle ilgili herhangi bir kanıt bulunmamasının, Moskova'nın seçime müdahale etmediğini gösterdiğini belirtti.