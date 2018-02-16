Suriye ordusunun Afrin’e olası girişinin sonuçları ne olur?

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e verdiği demeçte, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kosaçev, “Medyada Şam ile Kürtler arasında Suriye hükümet ordusunun Afrin’e sevk edilmesi ile ilgili mevcut bir anlaşma olduğu yönünde iddialara yer veriliyor. Bunun doğru bir bilgi olduğu kesin değil, bu nedenle konuyla ilgili değerlendirmeler de temkinli bir şekilde yapılmalı” diye konuştu.

'SURİYE VE TÜRKİYE ARASINDA DOĞRUDAN ÇATIŞMA RİSKİ ARTMIŞ OLUR'

Kürt güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na karşı koyma gücünde olmadıkları için konuyla ilgilerinin ortada olduğunu söyleyen Kosaçev, “Şam için bu (ordu birliklerinin Afrin’e girmesi), kontrolünün altındaki alanı genişletmek anlamına geliyor. Ancak böyle bir durumda elbette ki Suriye ve Türkiye arasında doğrudan çatıma riski de artmış olur, bu da şimdiki durumla örtüşen bir şey değil” ifadelerini kullandı.

'BÖLGEYİ BİRİLERİNİN YÜZDE 100 KONTROL ETTİĞİNİ DÜŞÜNMEK DOĞRU DEĞİL'

Suriye’deki ‘kör düğüme’ Şam, Ankara ve Kürtlerin yanı sıra PYD’ye aktif destek veren fakat resmen Türkiye’nin NATO müttefiki olan ABD’nin, İsrail’in ve elbette ki Rusya ve İran’ın dahil olduklarının kabul edilmesi gerektiğini belirten Rus senatör, “Bu bölgede birilerinin yüzde 100 olarak birini kontrol ettiğini düşünmek doğru olmaz, zira herkes kendi çıkarları ve mantığı doğrultusunda hareket ediyor” dedi.

Rusya’nın bu nedenle başlıca tüm aktörlerin çıkarlarını aynı payda altında toplamak için çaba harcadığını söyleyen Kosaçev, “Gelişmelerle ilgili tek bir senaryoyu garantilemek mümkün olmayabilir. Her hâlükârda amacımız, şiddetin tırmanmasının önüne geçmek ve tarafların dikkatlerini birbirilerinin üzerine değil, terörle mücadeleye çekmek. Bu maalesef her zaman başarılamıyor” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: “Ancak bu, uzlaştırıcı faaliyetlerimizin kapatılması ya da etkisiz kabul edilmesi anlamına gelmez, aksine, Rusya, bir istikrar faktörü olarak farklı çıkarları dahi bulunan ülkelerin güvendiği az sayıdaki devletlerden biri ve son yıllarda bölgedeki en etkili gücü.”

Daha önce Lübnan merkezli Mayadin televizyonu, Kürt güçleriyle Şam’ın Suriye ordusunun Afrin’e girmesi konusunda anlaşmaya vardığını iddia etmiş, haberde anlaşmanın Afrin’in korunması ve TSK ile beraberindeki güçlerin saldırılarına karşı koyulması amacıyla yapıldığı ileri sürülmüştü.