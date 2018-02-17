Kayıt
00:37 18 Şubat 2018
Ankara-1°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Amiral Essen

    Proje 22350 kapsamındaki süper fırkateynler Rus donanmasını nasıl güçlendirecek?

    Sputnik
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Eski Rus amirallerinin adlarını taşıyan süper savaş gemilerinin üretildiği ‘Proje 22350’, Rus gemi yapım şirketlerinin teknolojik açıdan en gelişmiş projesi kabul ediliyor.

    Sputnik, Proje 22350 kapsamında üretilen gemilerin özelliklerini araştırarak, okurlarına sundu.

    ‘YÜZEN BİLİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'

    AK-130 donanma topu
    © Sputnik/ Rus donanması basın servisi/Andrey Luzik
    NI: Rus AK-130 donanma topu en iyilerden biri
    Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Korolev, Proje 22350'nin ‘göz bebeği' olan Amiral Gorşkov fırkateyninin bu yıl içerisinde Rus donanmasına teslim edileceğini duyurdu.

    Amiral Gorşkov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından üretimine başlanan ilk büyük savaş gemisi olarak tanındı. 2006'da yapımına başlanan Amiral Gorşkov, içinde o zamana kadar kullanılmamış olan tüm yeni teknolojileri barındıracak tamamen yeni bir gemi olarak tasarlandı.

    BİRÇOK GÖREVİ YERİNE GETİREBİLİYOR

    Yeni Rus savaş gemisinin, hem yüzeydeki hem de sualtındaki hedeflerle mücadele etmesi, karadaki hedeflere hassas silahlarla saldırması, olası düşmanların uçaklarına karşı koyması, radarlara yakalanmama özelliği sayesinde keşif yapması ve diğer birçok görevi yerine getirmesi bekleniyor.

    Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, Sputnik'e verdiği demeçte Amiral Gorşkov fırkateyninin Rus donanmasının en teknolojik, modern ve kusursuz gemisi olduğunu söyledi.

    TEST ÇALIŞMALARI HENÜZ TAMAMLANMADI

    Rus Donanması
    © AP Photo/ Pavel Golovkin
    Putin, donanma doktrinini imzaladı: Üstünlük kurmalarına izin vermeyeceğiz
    Murahovskiy, "Geminin gövdesi, Amiral Gorşkov Bilim ve Araştırma Enstitüsü'nü temsil ediyor. Bu gemide 2006'dan bu yana radyoelektronik teçhizatlardan füzesavar ve topçu sistemlere, tüm yeni buluşlar test edildi. En ileri teknoloji ürünleri kuruldu. Bazı teknolojilerle ilgili test çalışmaları tamamlanmadığından birçok şey geminin üzerinde tamamlandı. Elbette ki böyle bir geminin gerektiği gibi yapılması zaman alıyor. Fakat tamamen hazır olduğu zaman donanmamız çok güçlü bir destek almış olacak" diye konuştu.

    ‘İNSANA GEREK KALMADAN BİRÇOK GÖREVİ YERİNE GETİREBİLEN YÜZEN BİLGİSAYAR'

    5.400 ton ağırlığındaki fırkateynin vuruş gücünün Kalibr füzelerinin fırlatılması için kullanılan 16 adet rampa tarafından sağlanacağını belirten Murahovskiy, geminin havadan yapılacak olası bir saldırıdan, özel olarak yeni savaş gemileri için geliştirilen Poliment Redut füzesavar sistemleriyle ve yakın çatışmada 2 adet Palaş topçu sistemiyle korunacağını kaydetti.

    'YÜZEN BİR BİLGİSAYAR'

    Rus donanması
    © Fotoğraf: Ministry of Defence of the Russian Federation
    Rusya, 2000 yılından beri 24 milyar dolarlık donanma teçhizatı sattı
    Rus uzman, gemide kullanılan 130 milimetrelik AK-192 topunun dakikada 30 atış yapabildiğine ve 23 kilometre mesafedeki hedefleri vurabildiğine dikkat çekerek, Amiral Gorşkov'un ayrıca 4 adet torpido sistemiyle donatıldığını da sözlerine ekledi.

    Murahovskiy, "Tabii ki tüm kumanda sistemleri sayısal. Aslına bakılırsa yeni fırkateyn, fiilen insan müdahalesine gerek kalmadan birçok görevi yerine getirebilen yüzen bir bilgisayar. Gemi, Rusya'nın deniz ve okyanuslarda oluşturduğu donanma grubuna ve küresel enformasyon alanına entegre edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

    ‘2022'YE KADAR TOPLAM 4 FIRKATEYN DONANMAYA KATILACAK'

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın Proje 22350 kapsamında sipariş ettiği toplam 4 adet geminin (Amiral Gorşkov, Amiral Katasonov, Amiral Golovko ve Amiral İsakov) 2020-2022 döneminde Rusya'nın Kuzey ve Pasifik filolarına katılması bekleniyor.

    Ardından St. Petersburg'daki Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) bünyesindeki ‘Severnaya Verf' gemi yapım fabrikası, 23500M projesi kapsamında modernize edilmiş fırkateynlerin yapımına geçecek. Yeni savaş gemileri ile ilgili fazla bilgi olmasa da, gemilerin büyüyen boyutları sayesinde daha çok silah sistemi barındırabileceği düşünülüyor.

    ‘Amiral isimli' seriden modernize edilen fırkateynlerin Rusya'nın 2018-2027 devlet silahlanma programına alınması hedefleniyor. Bu süre içinde Rus donanması bünyesine 1'i denizaltı, 20'si savaş gemisi ve 14'ü teknik destek gemisi olmak üzere toplam 35 gemi katmayı hedefliyor.

    İlgili konular:

    'Rusya, Tartus donanma üssündeki modernizasyon çalışmalarına baharda başlayacak'
    Akdeniz'e gönderilen Rus donanma güçlerine NATO gemileri eşlik etti
    Rusya: Tartus'ta kalıcı bir donanma üssü kuracağız
    Etiketler:
    Amiral Gorşkov fırkateyni, Proje 22350, Arsenal Oteçestva, Viktor Murahovskiy, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ahır 1
    Göçük altında kalan ineği için gözyaşı döktü
    Karikatür
    'Türkiye ve ABD arasında ‘sonuç odaklı’ mekanizma kuruluyor'
    İnfografik
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknik donanımı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam