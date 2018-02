Proje 22350 kapsamındaki süper fırkateynler Rus donanmasını nasıl güçlendirecek?

Sputnik, Proje 22350 kapsamında üretilen gemilerin özelliklerini araştırarak, okurlarına sundu.

‘YÜZEN BİLİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Korolev, Proje 22350'nin ‘göz bebeği' olan Amiral Gorşkov fırkateyninin bu yıl içerisinde Rus donanmasına teslim edileceğini duyurdu.

Amiral Gorşkov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından üretimine başlanan ilk büyük savaş gemisi olarak tanındı. 2006'da yapımına başlanan Amiral Gorşkov, içinde o zamana kadar kullanılmamış olan tüm yeni teknolojileri barındıracak tamamen yeni bir gemi olarak tasarlandı.

BİRÇOK GÖREVİ YERİNE GETİREBİLİYOR

Yeni Rus savaş gemisinin, hem yüzeydeki hem de sualtındaki hedeflerle mücadele etmesi, karadaki hedeflere hassas silahlarla saldırması, olası düşmanların uçaklarına karşı koyması, radarlara yakalanmama özelliği sayesinde keşif yapması ve diğer birçok görevi yerine getirmesi bekleniyor.

Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, Sputnik'e verdiği demeçte Amiral Gorşkov fırkateyninin Rus donanmasının en teknolojik, modern ve kusursuz gemisi olduğunu söyledi.

TEST ÇALIŞMALARI HENÜZ TAMAMLANMADI

Murahovskiy, "Geminin gövdesi, Amiral Gorşkov Bilim ve Araştırma Enstitüsü'nü temsil ediyor. Bu gemide 2006'dan bu yana radyoelektronik teçhizatlardan füzesavar ve topçu sistemlere, tüm yeni buluşlar test edildi. En ileri teknoloji ürünleri kuruldu. Bazı teknolojilerle ilgili test çalışmaları tamamlanmadığından birçok şey geminin üzerinde tamamlandı. Elbette ki böyle bir geminin gerektiği gibi yapılması zaman alıyor. Fakat tamamen hazır olduğu zaman donanmamız çok güçlü bir destek almış olacak" diye konuştu.

‘İNSANA GEREK KALMADAN BİRÇOK GÖREVİ YERİNE GETİREBİLEN YÜZEN BİLGİSAYAR'

5.400 ton ağırlığındaki fırkateynin vuruş gücünün Kalibr füzelerinin fırlatılması için kullanılan 16 adet rampa tarafından sağlanacağını belirten Murahovskiy, geminin havadan yapılacak olası bir saldırıdan, özel olarak yeni savaş gemileri için geliştirilen Poliment Redut füzesavar sistemleriyle ve yakın çatışmada 2 adet Palaş topçu sistemiyle korunacağını kaydetti.

'YÜZEN BİR BİLGİSAYAR'