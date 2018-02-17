Proje 22350 kapsamındaki süper fırkateynler Rus donanmasını nasıl güçlendirecek?

Eski Rus amirallerinin adlarını taşıyan süper savaş gemilerinin üretildiği ‘Proje 22350’, Rus gemi yapım şirketlerinin teknolojik açıdan en gelişmiş projesi kabul ediliyor.

Sputnik, Proje 22350 kapsamında üretilen gemilerin özelliklerini araştırarak, okurlarına sundu.

‘YÜZEN BİLİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'

© Sputnik/ Rus donanması basın servisi/Andrey Luzik NI: Rus AK-130 donanma topu en iyilerden biri

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Korolev, Proje 22350'nin ‘göz bebeği' olan Amiral Gorşkov fırkateyninin bu yıl içerisinde Rus donanmasına teslim edileceğini duyurdu.

Amiral Gorşkov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından üretimine başlanan ilk büyük savaş gemisi olarak tanındı. 2006'da yapımına başlanan Amiral Gorşkov, içinde o zamana kadar kullanılmamış olan tüm yeni teknolojileri barındıracak tamamen yeni bir gemi olarak tasarlandı.

BİRÇOK GÖREVİ YERİNE GETİREBİLİYOR

Yeni Rus savaş gemisinin, hem yüzeydeki hem de sualtındaki hedeflerle mücadele etmesi, karadaki hedeflere hassas silahlarla saldırması, olası düşmanların uçaklarına karşı koyması, radarlara yakalanmama özelliği sayesinde keşif yapması ve diğer birçok görevi yerine getirmesi bekleniyor.

Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, Sputnik'e verdiği demeçte Amiral Gorşkov fırkateyninin Rus donanmasının en teknolojik, modern ve kusursuz gemisi olduğunu söyledi.

TEST ÇALIŞMALARI HENÜZ TAMAMLANMADI

© AP Photo/ Pavel Golovkin Putin, donanma doktrinini imzaladı: Üstünlük kurmalarına izin vermeyeceğiz

Murahovskiy, "Geminin gövdesi, Amiral Gorşkov Bilim ve Araştırma Enstitüsü'nü temsil ediyor. Bu gemide 2006'dan bu yana radyoelektronik teçhizatlardan füzesavar ve topçu sistemlere, tüm yeni buluşlar test edildi. En ileri teknoloji ürünleri kuruldu. Bazı teknolojilerle ilgili test çalışmaları tamamlanmadığından birçok şey geminin üzerinde tamamlandı. Elbette ki böyle bir geminin gerektiği gibi yapılması zaman alıyor. Fakat tamamen hazır olduğu zaman donanmamız çok güçlü bir destek almış olacak" diye konuştu.

‘İNSANA GEREK KALMADAN BİRÇOK GÖREVİ YERİNE GETİREBİLEN YÜZEN BİLGİSAYAR'

5.400 ton ağırlığındaki fırkateynin vuruş gücünün Kalibr füzelerinin fırlatılması için kullanılan 16 adet rampa tarafından sağlanacağını belirten Murahovskiy, geminin havadan yapılacak olası bir saldırıdan, özel olarak yeni savaş gemileri için geliştirilen Poliment Redut füzesavar sistemleriyle ve yakın çatışmada 2 adet Palaş topçu sistemiyle korunacağını kaydetti.

'YÜZEN BİR BİLGİSAYAR'

© Fotoğraf: Ministry of Defence of the Russian Federation Rusya, 2000 yılından beri 24 milyar dolarlık donanma teçhizatı sattı

Rus uzman, gemide kullanılan 130 milimetrelik AK-192 topunun dakikada 30 atış yapabildiğine ve 23 kilometre mesafedeki hedefleri vurabildiğine dikkat çekerek, Amiral Gorşkov'un ayrıca 4 adet torpido sistemiyle donatıldığını da sözlerine ekledi.

Murahovskiy, "Tabii ki tüm kumanda sistemleri sayısal. Aslına bakılırsa yeni fırkateyn, fiilen insan müdahalesine gerek kalmadan birçok görevi yerine getirebilen yüzen bir bilgisayar. Gemi, Rusya'nın deniz ve okyanuslarda oluşturduğu donanma grubuna ve küresel enformasyon alanına entegre edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

‘2022'YE KADAR TOPLAM 4 FIRKATEYN DONANMAYA KATILACAK'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Proje 22350 kapsamında sipariş ettiği toplam 4 adet geminin (Amiral Gorşkov, Amiral Katasonov, Amiral Golovko ve Amiral İsakov) 2020-2022 döneminde Rusya'nın Kuzey ve Pasifik filolarına katılması bekleniyor.

Ardından St. Petersburg'daki Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) bünyesindeki ‘Severnaya Verf' gemi yapım fabrikası, 23500M projesi kapsamında modernize edilmiş fırkateynlerin yapımına geçecek. Yeni savaş gemileri ile ilgili fazla bilgi olmasa da, gemilerin büyüyen boyutları sayesinde daha çok silah sistemi barındırabileceği düşünülüyor.

‘Amiral isimli' seriden modernize edilen fırkateynlerin Rusya'nın 2018-2027 devlet silahlanma programına alınması hedefleniyor. Bu süre içinde Rus donanması bünyesine 1'i denizaltı, 20'si savaş gemisi ve 14'ü teknik destek gemisi olmak üzere toplam 35 gemi katmayı hedefliyor.