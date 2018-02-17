Rusya Kiev’deki Rus Kültür Merkezi’ne saldırı konusunda AGİT’e başvuracak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de radikal sağ grupların Rus Bilim ve Kültür Merkezi'ne düzenlediği saldırı konusunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) başvuracağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın saldırı ile ilgili nasıl bir tutum izleyeceği yönündeki soruyu Facebook hesabından yanıtlayan Zaharova, “AGİT’e en kısa zamanda başvurumuzu yapacağız, ayrıca özel temsilcimizin raporunu da yollayacağız” ifadelerini kullandı.

Daha önce farklı radikal grupların oluşturduğu yaklaşık 30 kişilik bir grubun Kiev’deki Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin binasını basarak, binanın içinde maddi zarara yol açtığı duyurulmuştu.