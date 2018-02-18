Rusya, Ukrayna’ya Kiev’deki saldırıyla ilgili protesto notası gönderdi

Rusya’nın Ukrayna Büyükelçiliği, başkent Kiev’deki Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin binasına düzenlenen saldırıyla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanlığına protesto notası gönderdi.

Rus Büyükelçiliği’nin basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Ukraynalı yetkililere saldırıyı azmettirenleri cezalandırması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Ukraynalı yetkilileri, radikallerin eylemleriyle ilgili gerekli yasal değerlendirmeleri yapmaya, saldırıya katılanları cezalandırmaya ve gelecekte bu tür eylemlerin önüne geçilmesi için ayrıntılı ve etkin önlemler almaya çağırıyoruz. Büyükelçilik, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdi” ifadelerine yer verildi.

Daha önce farklı radikal grupların oluşturduğu yaklaşık 30 kişilik bir grubun Kiev’deki Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin binasını basarak, binanın içinde maddi zarara yol açtığı duyurulmuştu.