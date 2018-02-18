‘Neo-naziler Kiev’deki Rus Kültür Merkezi’ni ateşe vermeyi planlıyor’

Basına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lukaşeviç, "Elimizdeki bilgiye göre 18 Şubat'ta Ukrayna Milliyetçiler Örgütü adlı bir Neo-nazi grubu daha Rossotrudniçestvo binasını ateşe vermeye hazırlanıyor. Böyle bir şey kabul edilemez" diye konuştu.

Lukaşeviç, bugün Kiev'deki Rus Bilim ve Kültür Merkezi'nin binasına yapılan saldırının radikallerin ilk saldırısı olmadığını, geçtiğimiz ocakta da aşırı sağ bir grubun binanın kapılarına zincir vurduğunu ve binaya boya döktüğünü hatırlattı.