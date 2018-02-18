‘Neo-naziler Kiev’deki Rus Kültür Merkezi’ni ateşe vermeyi planlıyor’

Lukaşeviç, bugün Kiev'deki Rus Bilim ve Kültür Merkezi'nin binasına yapılan saldırının radikallerin ilk saldırısı olmadığını, geçtiğimiz ocakta da aşırı sağ bir grubun binanın kapılarına zincir vurduğunu ve binaya boya döktüğünü hatırlattı.
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, Neo-nazi görüşlü aşırı sağcı Ukrayna Milliyetçiler Örgütü’nün (OUN) yarın Kiev’deki Rus Kültür Merkezi’ni ateşe vermeyi planladığını belirtti.
Lukaşeviç, bugün Kiev'deki Rus Bilim ve Kültür Merkezi'nin binasına yapılan saldırının radikallerin ilk saldırısı olmadığını, geçtiğimiz ocakta da aşırı sağ bir grubun binanın kapılarına zincir vurduğunu ve binaya boya döktüğünü hatırlattı.
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