Kislyak: Rusya'nın ABD'nin iç işlerine müdahale ettiği iddiaları birer fantezi

Rus ve ABD'li yetkililer ABD Adalet Bakanlığı'nın raporuyla ilgili karşılıklı açıklamalarda bulunurken Rusya'nın eski ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak, iddiaları 'fantezi' olarak nitelendirdi.
Rus diplomat, "Bize yöneltilen tüm iddialar, ABD'de farklı siyasi taraflar arasındaki mücadelede siyasi gerekçe olarak kullanılan fanteziler” ifadelerini kullandı.
'GÖREV SÜREM BOYUNCA RUSYA, ASLA MÜDAHALEDE BULUNMADI'
Konferansta Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddiaları değerlendiren Lavrov, şunları söylemişti: "Canının istediği her şey yayınlanabilir. Suçlamaların, iddiaların, açıklamaların nasıl çoğalarak yayıldığını görüyoruz. Bu yüzden delilleri görmediğimiz sürece tüm bunlar gevezelik olarak kalacak. Diplomatik olmaktan uzak bu ifadem için üzgünüm."
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