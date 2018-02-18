Dağıstan'da bir kişi kalabalığa ateş açtı: 5 ölü, 5 yaralı

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan'da gerçekleştirilen bir festivalde, kalabalığa ateş açıldı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

© AP Photo/ Anna Ogorodnik Rusya’da bir okulda balta ve molotof kokteylli saldırı: 7 yaralı

Rusya’ya bağlı Dağıstan’ın Kizlyar kentinde geleneksel bahar festivali Maslenitsa kutlamalarının yapıldığı kiliseden dönen bir gruba kimliği belirsiz bir kişinin ateş açtığı, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın ise güvenlik görevlilerince öldürüldüğü bildirildi.

Rus basınına olayla ilgili bilgi veren güvenlik güçlerinden bir kaynak, “Olay Kizlyar’da meydana geldi. Ön belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Saldırgan öldürüldü” diye konuştu.

YAŞAMINI YİTİRENLER SİVİL, YARALILARDAN 2'Sİ POLİS

Yaşamını yitirenlerin sivil olduğunu söyleyen yetkili, kilisede yapılan ayin sonrasında kimliği bilinmeyen bir kişinin üzerlerine av tüfeğiyle ateş açtığını belirtti. Yaralananlardan 2'sinin ise güvenlik görevlileri olduğu aktarıldı.

Yetkili, yaralıların arasında 2 kişinin, biri polis, diğeri Rosgvardiya mensubu olmak üzere güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

​SALDIRGANIN RADİKAL ÖRGÜT BAĞLANTISI YOK

Yetkili ayrıca ateş açan kişinin sabıka kaydının bulunmadığını, ayrıca herhangi bir radikal örgütle bağlantısı olmadığının saptandığını kaydetti.

DAĞISTAN İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: 4 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Kizlyar kentinde açılan ateş sonucunda 4 kadının öldüğünü, 1 polisin ve 1 Rosgvardiya mensubunun yaralandığını doğruladı. Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, “Kizlyar’da kimliği bilinmeyen kişi av tüfeğiyle ateş açarak 4 kadını öldürdü. Ayrıca bölge sakinlerinden bir kadın, bir polis ve bir Rosgvardiya mensubu ise yaralandı. Güvenlik görevlilerin açtığı karşı ateşle saldırgan öldürüldü” dendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kizlyar’da yaralanan 5 kişinin hastaneye sevk edildiğini, yaralıların durumunun orta ağır olarak değerlendirildiğini bildirdi.

SORUŞTURMA KOMİTESİ: OLAYLA İLGİLİ DAVA AÇILDI

Rusya Soruşturma Komitesi, Kizlyar kentinde bir kişinin açılan ateşle 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili suç davası açıldığını bildirdi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Soruşturma komitesinden yapılan açıklamada, ayrıca sadırganın kimliğinin belirlendiğini, kalabalığa ateş açan şahsın 1995 doğumlu 22 yaşında bir bölge sakininin olduğunu belirtti.

‘KİZLYAR’DAKİ KİLİSELERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI’

Kizlyar Belediye Başkanı Aleksandr Şuvalov, kentte bulunan 2 Ortodoks kilisesinde ek güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şuvalov, “Kentteki durum sakin, kentimizde bulunan 2 kilisede ek güvenlik önlemleri alındı” diye konuştu.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Kizlyar Belediyesi basın dairesi, hastanede yaralı kadının da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Böylelikle ölü sayısı 5'e yükselmiş oldu.

2 YARALI AMELİYATA ALINDI

Açılan ateşte yaralanan ve daha önce hastaneye kaldırılan 2 kadının ameliyata alındığı bildirildi. Rusya Sağlık Bakanlığı bölge departmanından Sputnik'e konuşan bir kaynak, 2 kadının da durumunun ağır olduğunu belirtti. Yetkili, “İki yaralı kadının durumunu doktorlar ağır olarak değerlendiriyor, şu anda ameliyat yapılıyor. İki polisin durumuysa orta ağır, alt uzuvlarında yaralar var, Kizlyar travmatoloji bölümünde tedavileri sürüyor” diye konuştu.