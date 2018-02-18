Kayıt
20:43 18 Şubat 2018
Ankara-1°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya polis

    Dağıstan'da bir kişi kalabalığa ateş açtı: 5 ölü, 5 yaralı

    © Fotoğraf: RIA Novosti/Vadim Jernov
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 03

    Rusya'nın güneyindeki Dağıstan'da gerçekleştirilen bir festivalde, kalabalığa ateş açıldı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

    Rusya’da bir okulda balta ve molotof kokteylli saldırı - Ulan Ude
    © AP Photo/ Anna Ogorodnik
    Rusya’da bir okulda balta ve molotof kokteylli saldırı: 7 yaralı
    Rusya’ya bağlı Dağıstan’ın Kizlyar kentinde geleneksel bahar festivali Maslenitsa kutlamalarının yapıldığı kiliseden dönen bir gruba kimliği belirsiz bir kişinin ateş açtığı, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın ise güvenlik görevlilerince öldürüldüğü bildirildi. 

    Rus basınına olayla ilgili bilgi veren güvenlik güçlerinden bir kaynak, “Olay Kizlyar’da meydana geldi. Ön belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Saldırgan öldürüldü” diye konuştu.

    YAŞAMINI YİTİRENLER SİVİL, YARALILARDAN 2'Sİ POLİS

    Yaşamını yitirenlerin sivil olduğunu söyleyen yetkili, kilisede yapılan ayin sonrasında kimliği bilinmeyen bir kişinin üzerlerine av tüfeğiyle ateş açtığını belirtti. Yaralananlardan 2'sinin ise güvenlik görevlileri olduğu aktarıldı.

    Yetkili, yaralıların arasında 2 kişinin, biri polis, diğeri Rosgvardiya mensubu olmak üzere güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

    SALDIRGANIN RADİKAL ÖRGÜT BAĞLANTISI YOK

    Yetkili ayrıca ateş açan kişinin sabıka kaydının bulunmadığını, ayrıca herhangi bir radikal örgütle bağlantısı olmadığının saptandığını kaydetti.

    DAĞISTAN İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: 4 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

    Counter-terrorism task-force of the Russian Federal Security Service (FSB) Alpha Group
    CC BY-SA 3.0 / SpetsnazAlpha / SpetsnazAlpha
    Dağıstan’da terör eylemleri planlayan dört IŞİD yanlısına gözaltı
    Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Kizlyar kentinde açılan ateş sonucunda 4 kadının öldüğünü, 1 polisin ve 1 Rosgvardiya mensubunun yaralandığını doğruladı. Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, “Kizlyar’da kimliği bilinmeyen kişi av tüfeğiyle ateş açarak 4 kadını öldürdü. Ayrıca bölge sakinlerinden bir kadın, bir polis ve bir Rosgvardiya mensubu ise yaralandı. Güvenlik görevlilerin açtığı karşı ateşle saldırgan öldürüldü” dendi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI: YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kizlyar’da yaralanan 5 kişinin hastaneye sevk edildiğini, yaralıların durumunun orta ağır olarak değerlendirildiğini bildirdi.

    SORUŞTURMA KOMİTESİ: OLAYLA İLGİLİ DAVA AÇILDI

    Rusya Soruşturma Komitesi, Kizlyar kentinde bir kişinin açılan ateşle 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili suç davası açıldığını bildirdi.

    SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

    Rusya polis (arşiv)
    © Fotoğraf: RIA Novosti/Vadim Jernov
    Dağıstan’da terör operasyonu: 4 terörist ölü olarak ele geçirildi
    Soruşturma komitesinden yapılan açıklamada, ayrıca sadırganın kimliğinin belirlendiğini, kalabalığa ateş açan şahsın 1995 doğumlu 22 yaşında bir bölge sakininin olduğunu belirtti.

    ‘KİZLYAR’DAKİ KİLİSELERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI’

    Kizlyar Belediye Başkanı Aleksandr Şuvalov, kentte bulunan 2 Ortodoks kilisesinde ek güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.
    Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şuvalov, “Kentteki durum sakin, kentimizde bulunan 2 kilisede ek güvenlik önlemleri alındı” diye konuştu.

    ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

    Kizlyar Belediyesi basın dairesi, hastanede yaralı kadının da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Böylelikle ölü sayısı 5'e yükselmiş oldu.

    2 YARALI AMELİYATA ALINDI

    Açılan ateşte yaralanan ve daha önce hastaneye kaldırılan 2 kadının ameliyata alındığı bildirildi. Rusya Sağlık Bakanlığı bölge departmanından Sputnik'e konuşan bir kaynak, 2 kadının da durumunun ağır olduğunu belirtti. Yetkili, “İki yaralı kadının durumunu doktorlar ağır olarak değerlendiriyor, şu anda ameliyat yapılıyor. İki polisin durumuysa orta ağır, alt uzuvlarında yaralar var, Kizlyar travmatoloji bölümünde tedavileri sürüyor” diye konuştu.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ahır 1
    Göçük altında kalan ineği için gözyaşı döktü
    Karikatür
    'Türkiye ve ABD arasında ‘sonuç odaklı’ mekanizma kuruluyor'
    İnfografik
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknik donanımı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam