Dağıstan'da bir kişi kalabalığa ateş açtı: 5 ölü, 5 yaralı

Rus basınına olayla ilgili bilgi veren güvenlik güçlerinden bir kaynak, “Olay Kizlyar’da meydana geldi. Ön belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Saldırgan öldürüldü” diye konuştu.
YAŞAMINI YİTİRENLER SİVİL, YARALILARDAN 2'Sİ POLİS
Yaşamını yitirenlerin sivil olduğunu söyleyen yetkili, kilisede yapılan ayin sonrasında kimliği bilinmeyen bir kişinin üzerlerine av tüfeğiyle ateş açtığını belirtti. Yaralananlardan 2'sinin ise güvenlik görevlileri olduğu aktarıldı.
Yetkili, yaralıların arasında 2 kişinin, biri polis, diğeri Rosgvardiya mensubu olmak üzere güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.
Стрельба у церкви в Кизляре попала на видео:https://t.co/virzQQzgzS#Кизляр #Дагестан pic.twitter.com/yzWzLYlDwt— Пятый канал Новости (@5tv) February 18, 2018
SALDIRGANIN RADİKAL ÖRGÜT BAĞLANTISI YOK
Yetkili ayrıca ateş açan kişinin sabıka kaydının bulunmadığını, ayrıca herhangi bir radikal örgütle bağlantısı olmadığının saptandığını kaydetti.
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SAĞLIK BAKANLIĞI: YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kizlyar’da yaralanan 5 kişinin hastaneye sevk edildiğini, yaralıların durumunun orta ağır olarak değerlendirildiğini bildirdi.
SORUŞTURMA KOMİTESİ: OLAYLA İLGİLİ DAVA AÇILDI
Rusya Soruşturma Komitesi, Kizlyar kentinde bir kişinin açılan ateşle 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili suç davası açıldığını bildirdi.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
‘KİZLYAR’DAKİ KİLİSELERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI’
Kizlyar Belediye Başkanı Aleksandr Şuvalov, kentte bulunan 2 Ortodoks kilisesinde ek güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şuvalov, “Kentteki durum sakin, kentimizde bulunan 2 kilisede ek güvenlik önlemleri alındı” diye konuştu.
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Kizlyar Belediyesi basın dairesi, hastanede yaralı kadının da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Böylelikle ölü sayısı 5'e yükselmiş oldu.
2 YARALI AMELİYATA ALINDI
Açılan ateşte yaralanan ve daha önce hastaneye kaldırılan 2 kadının ameliyata alındığı bildirildi. Rusya Sağlık Bakanlığı bölge departmanından Sputnik'e konuşan bir kaynak, 2 kadının da durumunun ağır olduğunu belirtti. Yetkili, “İki yaralı kadının durumunu doktorlar ağır olarak değerlendiriyor, şu anda ameliyat yapılıyor. İki polisin durumuysa orta ağır, alt uzuvlarında yaralar var, Kizlyar travmatoloji bölümünde tedavileri sürüyor” diye konuştu.
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