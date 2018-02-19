Suriye: İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla mücadeleye devam edeceğiz

Moskova'da Valday Tartışma Kulübü'nde yapılan Ortadoğu konulu konferansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şaban, Suriye'nin Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı Türkiye ile istişare edip etmediği sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.
Şaban, Suriye'nin İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla ve saldırganlık eylemleriyle mücadeleye devam edeceğini vurguladı.
Adviser to Syrian president Bouthaina Shaaban addresses #Valdai Club’s conference on Middle East https://t.co/jg7XCNmwh0— Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) February 19, 2018
'TÜRKİYE, ASTANA'YI İŞGALİ SÜRDÜRMEK İÇİN KULLANIYOR'
"Türkiye, Suriye'de işgalci durumunda ve Astana anlaşmalarını uygulamıyor. Ankara, anlaşmaları saldırganlığını gizlemek için kullanıyor" diyen Şaban, Türkiye'nin eylemlerinin Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarıyla çeliştiğini savundu.
'TÜRKİYE, TERÖRİSTLERİN SONUNA DEK SAVAŞMASINA YARDIMCI OLUYOR'
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