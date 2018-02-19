Suriye: İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla mücadeleye devam edeceğiz

Moskova'da Valday Tartışma Kulübü'nde yapılan Ortadoğu konulu konferansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şaban, Suriye'nin Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı Türkiye ile istişare edip etmediği sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Şaban, Suriye'nin İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla ve saldırganlık eylemleriyle mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Adviser to Syrian president Bouthaina Shaaban addresses #Valdai Club’s conference on Middle East https://t.co/jg7XCNmwh0 — Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) February 19, 2018

​'TÜRKİYE, ASTANA'YI İŞGALİ SÜRDÜRMEK İÇİN KULLANIYOR'

Devlet Başkanı Esad'ın danışmanı Şaban, Türkiye'nin Astana sürecini Suriye'deki işgali sürdürmek için kullandığını da öne sürdü.

"Türkiye, Suriye'de işgalci durumunda ve Astana anlaşmalarını uygulamıyor. Ankara, anlaşmaları saldırganlığını gizlemek için kullanıyor" diyen Şaban, Türkiye'nin eylemlerinin Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarıyla çeliştiğini savundu.

'TÜRKİYE, TERÖRİSTLERİN SONUNA DEK SAVAŞMASINA YARDIMCI OLUYOR'

© AFP 2018/ Thomas KIENZLE Zarif: Afrin sorunu en iyi Suriye hükümeti aracılığıyla çözülebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Osmanlı sultanlığı hayali kuran Müslüman Kardeşler üyesi' olduğunu' savunan Şaban, şöyle devam etti: "Eğer herhangi bir sorun yaşanırsa, NATO öncelikle Türkiye'yi destekleyecektir. BM Güvenlik Konseyi ve BM, bu işgale karşı çıkmalı. Zira bu, teröristlerin Suriye halkına karşı sonuna dek savaşmasına yardımcı oluyor ve Rusya, Suriye ve İran'ın teröre karşı nihai zafer ilan etmesini engelliyor."