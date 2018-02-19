Lavrov: Suriye'de dünyanın dört bir yanından paralı asker savaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki bir hava saldırısında Rus paralı askerlerin öldüğü haberlerine ilişkin olarak, bu iddialar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Lavrov, Suriye'de hiç kimsenin davet etmemiş olmasına karşın Fransız ve İngiliz özel güçlerinin bulunduğuna da dikkat çekti.

Lavrov, Valday Tartışma Kulübü'nde Suriye'de bir dizi Rus paralı askerin öldüğüne ilişkin iddiaların sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Suriye'de yüzlerce, hatta binlerce Rus paralı askerin öldürüldüğüne ilişkin okuduklarımız, spekülasyon yaratıp Suriye'de maalesef hala devam etmekte olan savaş üzerinden fırsatçılık yapmaktır. Bunu doğru bulmuyorum."

Rus Dışişleri Bakanı şöyle devam etti: "(Suriye'de bir dizi Rus vatandaşının öldüğüne ilişkin iddialar hakkındaki) soruşturma devam ediyor. Orada (Suriye) Fransa ya da İngiltere vatandaşlarının ne işi var? Orada dünyanın dört bir yanından, hiç kimse tarafından davet edilmemiş olan, kendiliklerinden orada beliren paralı askerler ve özel güçler savaşıyor."

Lavrov bir başka soru üzerine de, "Fransızlar İran'ın, silahlı güçlerini ve danışmanlarını Suriye'den çekmesi gerektiğini söylüyor. Fakat bunu yaparlarken, İran'ın oraya o ülkenin meşru hükümeti tarafından davet edildiğini, Fransa'nınsa orada kimse tarafından davet edilmemiş özel güçleri olduğunu unutuyorlar" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı geçen hafta, 'Rus özel güvenlik şirketleri için çalışan 300 paralı askerin Suriye'deki bir hava saldırısında öldüğü ya da yaralandığını' iddia etmişti.

Reuters gibi pek çok haber ajansı ve gazetelerde yayınlanan iddiaların sorulduğu Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Suriye'deki çatışmalarda beş Rusya vatandaşının ölmüş olmasının mümkün olduğunu belirtip, Rus ordusu personeli olmayan bu kişilerin nasıl öldüğü hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini kaydetmişti.