Rusya Soruşturma Komitesi: Dağıstan’daki saldırıda terör ihtimalini de değerlendiriyoruz

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Reuters, Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Kizlyar kentinde kilisedeki insanlara yapılan saldırının sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiğini duyurmuştu.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Rusya’ya bağlı Dağıstan’ın Kizlyar kentindeki bir kilise cemaatine yapılan saldırının terör saldırısı olma ihtimalinin de değerlendirildiğini söyledi.
Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Reuters, Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Kizlyar kentinde kilisedeki insanlara yapılan saldırının sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiğini duyurmuştu.
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