Rusya Soruşturma Komitesi: Dağıstan’daki saldırıda terör ihtimalini de değerlendiriyoruz

Dağıstan'ın Kizlyar kentinde geleneksel bahar festivali Maslenitsa kutlamalarının yapıldığı kiliseden dönen bir gruba 22 yaşındaki Halip Halipov tarafından düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili konuşan Petrenko "Soruşturma kapsamında saldırganın saldırıyı düzenlemesindeki gerekçeler araştırılıyor, saldırı ile ilgili tüm versiyonlar değerlendiriliyor. Buna terör saldırısı olma ihtimali de dahil" dedi.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Reuters, Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Kizlyar kentinde kilisedeki insanlara yapılan saldırının sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiğini duyurmuştu.