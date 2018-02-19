Kremlin'den Mueller'in raporuna yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, özel savcı Robert Mueller'in yönettiği soruşturma sonucunda ortaya atılan ve Rusya'dan 13 kişi ve 3 Rus şirketin ABD'deki seçimlere Donald Trump lehine sonuçlanması için müdahale ettiği iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

© AFP 2018/ Mladen ANTONOV ABD'den 13 Rus vatandaşına seçimlere müdahale konusunda resmi suçlama

Gazetecilere konuşan Peskov, "Hâlâ Rusya'nın ABD'nin içişlerine müdahale ettiğine yönelik yeterli bir kanıt görmedik. Bunlar Rusya vatandaşlarına yönelik suçlamalar, ancak Washington'dan daha önce de Rusya, Kremlin ve Rusya hükümetinin müdahalede bulunduğuna ilişkin suçlamalar duymuştuk. Rusya'nın bu olayda yer aldığını gösteren hiçbir şey yok, olamaz da" ifadelerini kullandı.

Suçlamaların asılsız olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu bulgunun hiçbir dayanağı yok. Detaylı değil, adil değil ve yazılanları kabul edemeyiz. Rusya müdahale etmedi. Başka ülkelerin içişlerine müdahale etmek gibi bir adeti olmadı, şimdi de öyle yapmıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

© AFP 2018/ SAUL LOEB Eski CIA direktöründen itiraf: Komünistlerin iktidara gelmesini engellemek için seçimlere müdahale ettik

Özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen, FBI'ın Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirkete suçlama yöneltildi.

37 sayfalık raporda, bu tarafların seçimlere Trump lehine etki ettiği ileri sürüldü. Raporda Rusya hükümetine dair bir ifade yer almadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da suçlamaları absürt olarak nitelemişti.