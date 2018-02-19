Bogdanov: Rusya, Afrin için arabuluculuk yapmaya hazır

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın Afrin'deki durumu normale döndürmek için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Valday Tartışma Kulübü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bogdanov, "Biz, kimseye kendi rolümüzü dayatmıyoruz ancak gerekli görülürse, akan kanın durması ve ortak payda bulunması için arabuluculuk yapmaya hazırız" dedi.

'TÜRKİYE VE ABD ARASINDAKİ MENBİÇ ANLAŞMALARININ DETAYLARINI BİLMİYORUM'

Bogdanov'a Türkiye ve ABD arasında Menbiç konusunda yapılan anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olup olmadığı soruldu.

Türkiye ve ABD'nin Menbiç'teki durumu Astana süreci dışında ayrı olarak istişare ettiğini kaydeden Bogdanov, dolayısıyla anlaşmaların detaylarını bilmediğini söyledi.