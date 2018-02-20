Rus senatör: ABD’nin Rusya’nın Karadeniz’de askeri varlığını arttırdığı iddiaları yalan

Sputnik'e konuşan Serebrennikov "Son zamanlarda ABD Rusya'ya karşı çok sayıda suçlamada bulundu. Rusya'nın nükleer kapasitesini güçlendirdiği ve nükleer silahlarını arttırdığı yönünde suçlamalar oldu. Şimdi de Rusya, Karadeniz'de askeri varlığını arttırmakla suçlanıyor. Tüm bunlar doğrudan yalan ve dikkatin ABD'nin kendi askeri varlığını arttırması ve silahlanmasından uzaklaştırılması çabası" dedi.

ABD'nin bu yalanlarla Rusya'ya siyasi baskı kurmaya çalıştığını vurgulayan Serebrennikov "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ve Rusya Savunma Bakanı'nın (Sergey Şoygu) daha önce birçok kez söylediği gibi, bu girişimler başarılı olamayacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce CNN'de ABD'nin, Rusya'nın askeri varlığına karşı koymak için Karadeniz'de yapılanmasını arttıracağı haberi yer almıştı. ABD'nin Carney isimli destroyer gemisi de Karadeniz'de Ross destroyerine katılmıştı.