Lavrov: Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla korunabilir

Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afrin'deki durumla ilgili "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir" dedi.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Rus vekil: Rusya, Afrin için diplomatik adımlar atmalı

Lavrov, Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'deki durumla ilgili kaygılarını ve Kürtlerin arzusunu anladığını kaydederek bu konuda spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirtti.

Bu hususların Astana'da Rusya, Türkiye ve İran arasında liderler düzeyinde de olmak üzere istişare edildiğini anımsatan Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin kaygılarını ve Kürtlerin arzusunu kabul ediyoruz. Kabul etmediğimiz ve karşı çıktığımız husus, yabancı güçlerin jeopolitik ve dar görüşlü amaçlarına ulaşmak amacıyla Kürt halkının meşru çıkarlarıyla hiçbir alakası olmayan gündemlerini Suriye'de öne çıkarmak için bu arzular üzerinde spekülasyon yapma girişimleridir."

© Sputnik/ Rusya'dan ABD’ye: Suriye'de ateşle oynamayın

Bu bağlamda ABD'nin Fırat'ın doğusunda aylardır oynadığı oyunu ima ettiğinin altını çizen Lavrov, ABD'nin bu oyunla Afrin'de bugün yaşanan gelişmeleri bilinçli olarak provoke ettiğini vurguladı.

'KÜRT SORUNU SURİYE'Yİ BÖLMEK İÇİN KULLANILAMAZ'

Lavrov, Kürt sorununun bölgedeki kaosu derinleştirme ve Suriye'yi bölme amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.