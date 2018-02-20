Rus Dışişleri: Suriye'de ölen Ruslar arasında askeri personel bulunmuyor

Bakanlığın açıklamasında, "Son dönemde yaşanan ve Rus askerlerin katılmadığı çatışmalarda Rusya ve BDT ülkelerinin vatandaşları hayatını kaybetti ya da yaralandı" dendi.

Bakanlık, yaralılara tıbbi yardım sunulduğunu ve Rusya'ya dönmeleri için destek verildiğini de kaydetti.

'ASKER DEĞİLLER'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'de koalisyonun gerçekleştirdiği saldırıda onlarca veya yüzlerce Rus askerinin öldüğü iddialarının Şam karşıtı güçler tarafından ortaya atılmış klasik bir dezenformasyon olduğunu söylemişti.

Zaharova, "İlk verilere göre, nedeni belli olmayan bir silahlı çatışmada 5 kişi öldü, bunlar tahminen Rusya vatandaşı. Ancak bu bilginin doğrulanması gerekiyor. Özellikle de Rusya vatandaşı olup olmadıkları. Bir kez daha altını çiziyorum, Rus askerleri ile bir alakası yok" ifadeleri kullanmıştı.