Putin’in Federal Meclis konuşması 1 Mart’ta

Önümüzdeki devlet başkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak katılan Putin'in seçim karargahının başkanlarından Aleksandr Rumyantsev, Federal Meclis konuşmasının seçim kampanyasıyla ilgili olmadığını kaydederek, "Bu konuşma, mevcut devlet başkanının Rusya vatandaşlarına sunduğu eylem programı" dedi.

Sputnik'e konuşan Rumyantsev, "Konuşma, seçim karargahı üyeleri dahil edilmeden devlet başkanlığı ekibi tarafından hazırlanıyor. Biz Putin'in, 30 Ocak'taki görüşmede değerlendirdiğimiz düşünceleri, görüşleri, teklifleri dikkate almasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

SENELİK DEĞERLENDİRME

Putin her yıl bir kez, Rusya parlamentosunun alt ve üst kanatları olan Federasyon Konseyi ile Duma'nın üyelerinden oluşan Federal Meclis'e hitabında, iç siyaset ve dış politika önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.