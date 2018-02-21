Kırımlıların yüzde 94’ü Putin’e oy verecek

VTSIOM Genel Müdürü Valeriy Federov’un açıklamasına göre, 25-28 Ocak tarihlerinde Kırım’da 1600 kişinin katılımıyla yapılan anket, yarımada sakinlerinin yüzde 94’ünün 18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde Putin’e oy vereceklerini ortaya koydu.
© Sputnik/ Aleksey Nikolskyi
‘KIRIMLILAR SEÇİMLERİNİ YAPMIŞ’
Putin’e rakip kimsenin olmadığını belirten Federov, Komünist Parti'den Pavel Grudinin ve ünlü Tv sunucusu Kseniya Sobçak’a destek oranının yüzde 1 ila yüzde 2 oranında olduğunu belirtti.
Federov “Böylelikle, Kırımlıların çoktan seçimlerini yaptıklarını söylemek mümkün” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)