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    Sergey Ryabkov

    Ryabkov: ABD, Rusya’daki seçimler öncesinde gerginliği artırmaya çalışıyor

    © Sputnik/
    Rusya
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    Konu:
    2018 Rusya devlet başkanlığı seçimleri (23)
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Moskova’ya karşı yeni yaptırım uygulama tehditleriyle Rusya’daki gelecek ay yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde gerginliği artırmayı amaçladığını söyledi.

    Gazetecilere konuşan Ryabkov, ABD’nin özel savcı Robert Mueller'in listesindeki kişilere ilişkin yaptırım uygulanabileceği yönündeki tehditlerine ilişkin “ABD, mantığa aykırı bir şekilde içişlerimize karışma, başkanlık seçimleri öncesinde ikili ilişkilerimizi gerginleştirme yönünde adımlar atıyor. Ancak hiçbir dayanak, kanıt olmadan bizi kendilerinin seçim süreçlerine müdahale etmekle suçluyorlar” ifadelerini kullandı.

    ABD’nin tavrından üzüntü duyduklarını belirten Ryabkov “İlişkilerimizi içinde bulunduğumuz bu durumdan kurtarmak çok zor olacak” dedi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik/
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    'YAPTIRIMLARA CEVAP VERİRİZ'

    Ryabkov, ABD’nin listesindeki Rusya vatandaşlarına yaptırım uygulanması halinde karşılık vereceklerini ifade etti.

    Ryabkov “Her zaman tepkimizi veriyoruz. Bizim de Rusya’da bulunan kişilerin yer aldığı bir listemiz var, başka tepki verme yöntemleri de mevcut. Her şey ihtimal dahilinde, ancak misilleme yaptırımdan bahsetmeden önce, gerçekte olacakları görmek gerek” dedi.

    'ABD, ŞANTAJ VE GÖZDAĞI İLE RUSYA’NIN İŞBİRLİĞİNİ ZORLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR'

    Sergey Kislyak
    © REUTERS/ Joshua Roberts
    Kislyak: Rusya'nın ABD'nin iç işlerine müdahale ettiği iddiaları birer fantezi
    Ryabkov şöyle devam etti: “ABD, kasıtlı olarak Rusya’nın askeri teknik alanda işbirliğini zorlaştırmaya çalışıyor. Halihazırda ABD’nin baskısı, şantaj ve gözdağı verme yöntemiyle feshedildiği iddia edilen sözleşmelerden bahsediliyor.”

    'ABD, İÇ ÇEKİŞMELERDE RUSYA KARTINI KULLANIYOR'

    Ryabkov “Geçen yıl da olduğu gibi, ABD’deki iç çekişmelerde Rusya kartı kullanıyor. Ancak bu, karşılıklı güvensizliği ve bizim ABD’nin herhangi bir konuda anlaşılması zor bir partner olduğuna yönelik algımızı güçlendiriyor” dedi.

    Mueller tarafından yürütülen, FBI'ın Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirkete suçlama yöneltilmişti.

    Konu:
    2018 Rusya devlet başkanlığı seçimleri (23)
    Etiketler:
    Sergey Ryabkov, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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