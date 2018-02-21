Ryabkov: ABD, Rusya’daki seçimler öncesinde gerginliği artırmaya çalışıyor

Gazetecilere konuşan Ryabkov, ABD’nin özel savcı Robert Mueller'in listesindeki kişilere ilişkin yaptırım uygulanabileceği yönündeki tehditlerine ilişkin “ABD, mantığa aykırı bir şekilde içişlerimize karışma, başkanlık seçimleri öncesinde ikili ilişkilerimizi gerginleştirme yönünde adımlar atıyor. Ancak hiçbir dayanak, kanıt olmadan bizi kendilerinin seçim süreçlerine müdahale etmekle suçluyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD’nin tavrından üzüntü duyduklarını belirten Ryabkov “İlişkilerimizi içinde bulunduğumuz bu durumdan kurtarmak çok zor olacak” dedi.

© Sputnik/ Kremlin'den Mueller'in raporuna yanıt

Ryabkov, ABD’nin listesindeki Rusya vatandaşlarına yaptırım uygulanması halinde karşılık vereceklerini ifade etti.

Ryabkov “Her zaman tepkimizi veriyoruz. Bizim de Rusya’da bulunan kişilerin yer aldığı bir listemiz var, başka tepki verme yöntemleri de mevcut. Her şey ihtimal dahilinde, ancak misilleme yaptırımdan bahsetmeden önce, gerçekte olacakları görmek gerek” dedi.

'ABD, ŞANTAJ VE GÖZDAĞI İLE RUSYA’NIN İŞBİRLİĞİNİ ZORLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR'

Ryabkov şöyle devam etti: “ABD, kasıtlı olarak Rusya’nın askeri teknik alanda işbirliğini zorlaştırmaya çalışıyor. Halihazırda ABD’nin baskısı, şantaj ve gözdağı verme yöntemiyle feshedildiği iddia edilen sözleşmelerden bahsediliyor.”

'ABD, İÇ ÇEKİŞMELERDE RUSYA KARTINI KULLANIYOR'

Ryabkov “Geçen yıl da olduğu gibi, ABD’deki iç çekişmelerde Rusya kartı kullanıyor. Ancak bu, karşılıklı güvensizliği ve bizim ABD’nin herhangi bir konuda anlaşılması zor bir partner olduğuna yönelik algımızı güçlendiriyor” dedi.

Mueller tarafından yürütülen, FBI'ın Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirkete suçlama yöneltilmişti.