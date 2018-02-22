Lavrov: ABD'nin dahil olması durumunda tepkisiz kalmayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecine ABD'nin dahil olması durumunda tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "Sırbistan'ın talep etmesi durumunda Rusya da diyaloğa dahil olacaktır" dedi.

Sırbistan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 180. yılı kapsamında Belgrad'a giden Lavrov, Barış Villası'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüştü.

Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, her ülkenin kendi ortaklarını ulusal çıkarları doğrultusunda seçmesi gerektiğini belirterek, bir ülkeden başka bir ülkeyle iyi ilişkilerinden vazgeçmesini istemenin Avrupa'ya yakışan bir davranış olmadığı söyledi. Sırbistan'ın NATO ile iş birliğine de değinen Lavrov, Sırbistan'ın askeri anlamda tarafsız kalma tutumunun Balkanlar'da istikrarın en önemli faktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

'SIRBİSTAN TALEP EDERSE RUSYA DA DİYALOGA DAHİL OLUR'

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda, Sırbistan ile Kosova arasında devam eden diyalog sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Lavrov, "ABD, diyaloğa dahil olursa Rusya da tepkisiz kalmayacaktır. Sırbistan'ın talep etmesi durumunda Rusya da diyaloğa dahil olacaktır." ifadelerini kullandı. Lavrov, Kosova meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Vuçiç'in (Kosovalı Sırp siyasetçi) Oliver İvanovic suikastından sonra ortamı yumuşatmak için sarf ettiği çabayı takdir ediyorum. Suikastı gerçekleştirenlerin bir an önce bulunup cezalandırılacağını ve Sırbistan ile Kosova kurumlarının iş birliği içerisinde olacağını umuyorum" diye konuştu.

VUÇİÇ: BASKILARA RAĞMEN YAPTIRIM UYGULAMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Vuçiç de AB üyeliği yolunda ilerleyen Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını bir kez daha yineleyerek, bunun AB tarafından da anlayışla karşılanacağını düşündüğünü kaydetti. Muhtemel baskılara rağmen Sırbistan'ın bu konudaki tutumunu değiştirmeyeceğinin altını çizen Vuçiç, "Sırbistan, Rusya'ya yönelik politikasını değiştirmeyecek. Rusya da hiçbir zaman Sırbistan'ın çıkarlarına karşı hareket etmemiştir" ifadelerini kullandı.

'AB'YE SIRBİSTAN'IN BAĞIMSIZ BİR DEVLET OLDUĞUNU HATIRLATIRIZ'

Vuçiç, AB'nin Sırbistan ile Rusya arasındaki mevcut durumun hassasiyetinin anlayacağı temennisinde bulunarak, aksi halde Sırbistan'ın bağımsız bir devlet olduğunu hatırlatacağının altını çizdi.

Lavrov, başkent Belgrad'daki temasları kapsamında yarın da Aziz Sava Kilisesi'nde düzenlenecek programa katılacak.