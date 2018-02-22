Rusya’da Türkiye ve Polonya’dan gelen tonlarca kaçak gıda yakalandı

Rusya Merkezi Gümrük İdaresi, Tver bölgesinde Belarus üzerinden kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 106.5 ton armut, elma ve domates tespit etti.

Rusya Merkezi Gümrük İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan arama çalışmalarında yaptırım kapsamındaki sebze-meyve ile dolu 5 TIR durduruldu. TIR'ların içinde Belarus üzerinden Tver bölgesine sokulmaya çalışılan 106.5 ton sebze-meyve bulundu.

Polonya menşeli 42 ton elmanın da bulunduğu araçlarda yapılan incelemelerde yükü boya ve sıva macunu olarak taşıdıkları saptandı.

Türkiye’den getirilen domateslerin de bitki sağlığı sertifikasının olmadığı belirlendi.