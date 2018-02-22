'Beşinci nesil Su-57 Suriye'de görüntülendi'

Wael Al Hussaini adlı bir kullanıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne yeni nesil Su-57 jetlerini sevk ettiğini savundu.

Hussaini, Hmeymim üssüne 2 Su-57, 4 Su-35, 4 Su-25 ve 1 A-50U gönderildiğini yazdı.

Didn’t see that coming!!#RuAF deployed today few numbers of their fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim #Syria



Along with

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U pic.twitter.com/2W9ZLPNAOs — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 Şubat 2018

Çekim kalitesinin düşük olması nedeniyle görüntülerde yer alan uçakların gerçekten Su-57 olup olmadığı tespit edilemedi.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7 — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 Şubat 2018

© Sputnik/ Alexei Druzhinin Yeni Rus avcı uçağı ‘gemi katili’ olacak

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

26 Ocak'ta Taktik Füze Silahları Şirketi Genel Müdürü Boris Obnosov, 'çok işlevli silah makinesi' de denilen 5. nesil Su-57 avcı uçağının silah yüklü deneme uçuşlarına başladığını duyurmuştu.

© Sputnik/ Yevgeniy Biyatov Rusya'nın 5. nesil Su-57 avcı uçağına ilk kez silah yüklendi

Süper manevra kabiliyetine ve düşük radar görünürlüğüne sahip Su-57'ler, hem hava hem de kara hedeflerine karşı yüksek isabet oranına sahip.

'ÜRÜN 30 MOTORU'

Su-57'ler, kısa süre önce geliştirilen 'Ürün 30' motoruyla daha güçlü hale getirildi. Uçak, yeni motoru sayesinde füzelerden kaçabilir ve her uçakla etkili biçimde muharebe edebilir.

'X-35UE SINIFI YENİ TAKTİK FÜZE'

Daha önce İzvestiya gazetesine konuşan Rus uzmanlar 5. nesil Su-57'ye gemileri imha etmenin ‘öğretildiğini’ söylemişti.

Uçağın silah donanımına dahil edilen X-35UE sınıflı yeni bir taktik füze, çıkarma botundan uçak gemisine kadar her türlü deniz hedefini, ayrıca lojistik depoları ve askeri araçlar gibi kara hedeflerini imha edebiliyor.