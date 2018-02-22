'ABD'li diplomatlar Rusya devlet başkanlığı seçimlerini gözlemleyemeyecek'

Rus basınına demeç veren Ryabkov, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin (ODIHR) seçim izleme misyonunda yer alan ABD'li vatandaşların görevlerini yerine getirebileceğini ancak ABD'li diplomatlara bunun için izin vermeyeceklerini belirtti.

'ABD, RUS DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİNDEKİ ÇALIŞANLARA BU İMKANI SUNMAMIŞTI'

Ryabkov, "ABD'li diplomatlar ve ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde görevli çalışanlar, bu sürece dahil edilmeyecek. Zira Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde ABD'deki Rus diplomatik temsilciliklerinde görevli çalışanlara bu imkan sunulmamıştı" ifadelerini kullandı.

Ryabkov, Washington'un bu tutumu üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak Washington'u ABD'li diplomatların ve ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde görevli çalışanların Rusya'daki seçimlerde görev yapamayacağını bildirdiklerinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, ocak ayında Rusya Merkezi Seçim Kurulu'na başvuruda bulunarak ABD'li diplomatların seçimleri izleme hakkından mahrum bırakılmasının teklif edildiğini ifade etmişti.