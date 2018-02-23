Rusya'da canlı yayında yumruklu kavga

Rusya'da bir televizyon programında Ukraynalı siyaset bilimci Dmitriy Suvorov ile Almanya milletvekili Andreas Maurer arasındaki Ukrayna'daki olayların konuşulduğu tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Programın sunucusu Andrey Norkin ve Dmitriy Suvorov yumruk yumruğa kavga etti.