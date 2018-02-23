Putin’den Suriye’de görev yapan Rus askerlerine teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ordusunun (Kızıl Ordu) 1918'de askere alımı ilk kez başlatması nedeniyle kutlanan 'Vatan Savunucuları Günü'nde Suriye’de görev yapan ve kahramanlık gösteren herkese teşekkür etti. Suriye’de ölen Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov’un ailesine ‘Rusya’nın Kahramanı’ nişanını verdi.

© AP Photo/ Hasan Ammar Putin: Rus askerler Suriye’de mükemmel eğitim düzeyini sergiledi

Rusya'da bugün, Sovyetler Birliği ordusunun (Kızıl Ordu) 1918'de askere alımı ilk kez başlatması nedeniyle 'Vatan Savunucuları Günü' olarak kutlanıyor.

Kremlin’de düzenlenen devlet nişanı takdim töreninde Putin “Askerlerimiz Suriye’de en zorlu sorunları çözmede ne kadar hazır olduklarını, kahramanlıklarını ve soğukkanlılığını gösterdi. Suriye ordusuna büyük, iyice donatılmış terör örgütlerini yenmede yardım ettiler. Her biri cesurca, kararlılıkla ve mertçe hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

Putin, ordunun Suriye’deki operasyonlar çerçevesinde yeni teçhizatları etkili bir şekilde kullanabildiğini ve askeri becerilerini gösterebildiğini de kaydetti.

‘FİLİPOV, STALİNGRAD’I SAVUNAN KAHRAMANLAR GİBİYDİ’

Putin törende İdlib’de düşürülen Rus Su-25 uçağının, hayatını kaybeden pilotu Roman Filipov’un ailesine ‘Rusya’nın Kahramanı’ nişanını takdim etti.

Putin “Filipov teröristlerle eşsiz bir mücadele gerçekleştirdi. Pes etmedi, geri çekilmedi. Onu Brest Kalesi’ni, Moskova’yı, Stalingrad’ı savunan kahramanlarla eş tutabiliriz” dedi. Putin, Filipov’un ülkesine ve halkına olan bağımlılığıyla sonuna kadar mücadele ettiğini belirtti.

‘ORDUMUZ GEREKLİ GELİŞİM DİNAMİĞİNİ KAZANDI’

Rusya’nın gelişimi ve uluslararası arenada istikrarlı ilişkiler geliştirmesi için, kendi kendine yeten, güçlü bir ordusu olması gerektiğini vurgulayan Putin “Son yıllarda ordumuz gelişim açısından Rusya için gerekli olan yeni dinamiği kazandı” ifadelerini kullandı.

PUTİN, MEÇHUL ASKER ANITI’NA ÇELENK BIRAKTI

Putin nişan takdim töreninden önce Kremlin duvarının yanındaki Meçhul Asker Anıtı’na 2. Dünya Savaşı’nda ölenler anısına çelenk de bıraktı. Törene Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu da katıldı.

Vladimir Putin laid wreath at Tomb of Unknown Soldier https://t.co/K12KF7aPPS pic.twitter.com/OHmXdGGkgJ — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 23, 2018

​Ekim Devrimi'nin ardından Kızıl Ordu'nun ilk kez asker alımı yaptığı ve gönüllülerin askere başladığı gün olan 23 Şubat Rusya'da, 'Vatan Savunucuları Günü' olarak kutlanıyor.

Ülkede Erkekler Günü olarak da bilinen kutlamalar kapsamında kadınlar sevgililerine, erkek arkadaşlarına, eşlerine ve meslektaşlarına hediyeler veriyor.