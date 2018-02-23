Rusya’da kripto para üreten ‘çiftlik’ yandı

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Tomsk kentinde çok katlı bir konutta çıkan yangında bir bilgisayarın yandığı belirtildi.

© REUTERS/ Dado Ruvic Rusya'da Bitcoin yatırımcılarına acil destek hattı açıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Tomsk Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamada, “On katlı binanın 2. katında bulunan bir dairede çıkan yangında bir bilgisayar alev aldı. Dairenin içinde hiç kimse bulunmuyordu” dendi.

Resmi olmayan verilere göre dairede çıkan yangında zarar gören bilgisayar, kripto para üretimi için kullanılıyordu.

Kripto para üretimi için kullanılan ve halk arasında ‘çiftlik’ diye tanımlanan bilgisayarlar, bir takım hesap algoritmalarını çözdükten sonra karşılığında ‘coin’ olarak bilinen sanal para kazandırıyor. Dünyanın şu anki en popüler kripto parasıysa, yaklaşık 10 bin dolar üzerinden işlem gören Bitcoin.